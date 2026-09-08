Una goleada senza appello e, a margine della partita, parole destinate a far discutere. Il neo acquisto del Barcellona, Rodri, è stato ripreso dalle telecamere mentre commentava con Cubarsi il livello mostrato dal Valencia durante la pesante sconfitta di Mestalla.

Rodri: "Sono davvero pessimi"

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Il caso è nato dopo la sostituzione del centrocampista del Barcellona., titolare per la prima volta incon la maglia blaugrana, ha lasciato il campo al 62' con ilavanti 3-0, dopo una prestazione individuale positiva e un. Dalla panchina, accanto a, ha iniziato cosi ala partita, convinto di non essere ripreso. Ledi "El Dia Despues", programma di, hanno invece registrato alcune delle sue frasi: "Sono molto scarsi", è una delle prime espressione pronunciate da Rodri. Poco dopo ildiventa ancora più netto: "Sono pessimi, amico, sono davvero pessimi", con la conversazione che è poi proseguita con unoda parte del centrocampista. Alla domanda rivolta al compagno su quale sia stato il piazzamento dello scorso anno, Cubarsi gli risponde che la squadra era rimasta vicina alla. Il dato sorprende Rodri, anche perchè il Valencia aveva effettivamente chiuso la precedente Liga al nono posto, ma rimanendo a ridosso della qualificazione inpoi centrata dal Getafe con due punti in più.Il passaggio più duro arriva quandocommenta l'atteggiamento degli avversari nella ripresa: "Non hanno superato il centrocampo". Una valutazione particolarmente pesante, arrivata mentre ilcompletamente la partita e il risultato finale,per il Barcellona, ha dato ulteriore risonanza alle parole. La scena è diventata virale in Spagna, alimentando ilsull'opportunità dicosi duramente un avversario, anche considerando, tuttavia, come Rodri stava parlando in una conversazione apparentementecon un compagno.

VALENCIA, SPAGNA - 06 SETTEMBRE: Rodrigo 'Rodri' dell'FC Barcelona corre con la palla durante la partita LaLiga EA Sports 2026/27 tra Valencia CF e FC Barcelona all'Estadi de Mestalla il 6 settembre 2026 a Valencia, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Un Valencia sempre più in difficoltà: un punto in quattro partite

Il contesto rende le dichiarazioni ancora più pesanti. Dopo quattro giornate infatti, ilha raccolto appenae la sconfitta con il Barca ha evidenziato nuovamente ledella squadra di Carlos Corberan., tornato in Liga dopo sette stagioni in Premier League, ha dunque assistito ad una delle serate recenti piùdel club valenciano e le sue parole, catturate casualmente dalle telecamere, sono già diventate un