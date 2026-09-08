Rodri, ripreso dalle telecamere con il compagno Cubarsi, ha criticato duramente la prestazione del Valencia dopo il 5-0 del Barcellona
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Una goleada senza appello e, a margine della partita, parole destinate a far discutere. Il neo acquisto del Barcellona, Rodri, è stato ripreso dalle telecamere mentre commentava con Cubarsi il livello mostrato dal Valencia durante la pesante sconfitta di Mestalla.
Rodri: "Sono davvero pessimi"Il caso è nato dopo la sostituzione del centrocampista del Barcellona. Rodri, titolare per la prima volta in Liga con la maglia blaugrana, ha lasciato il campo al 62' con il Barca avanti 3-0, dopo una prestazione individuale positiva e un assist. Dalla panchina, accanto a Cubarsi, ha iniziato cosi a commentare la partita, convinto di non essere ripreso. Le telecamere di "El Dia Despues", programma di Movistar Plus, hanno invece registrato alcune delle sue frasi: "Sono molto scarsi", è una delle prime espressione pronunciate da Rodri. Poco dopo il giudizio diventa ancora più netto: "Sono pessimi, amico, sono davvero pessimi", con la conversazione che è poi proseguita con uno stupore da parte del centrocampista. Alla domanda rivolta al compagno su quale sia stato il piazzamento del Valencia lo scorso anno, Cubarsi gli risponde che la squadra era rimasta vicina alla qualificazione europea. Il dato sorprende Rodri, anche perchè il Valencia aveva effettivamente chiuso la precedente Liga al nono posto, ma rimanendo a ridosso della qualificazione in Conference League, poi centrata dal Getafe con due punti in più.
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Un Valencia sempre più in difficoltà: un punto in quattro partiteIl contesto rende le dichiarazioni ancora più pesanti. Dopo quattro giornate infatti, il Valencia ha raccolto appena un punto e la sconfitta con il Barca ha evidenziato nuovamente le difficoltà della squadra di Carlos Corberan. Rodri, tornato in Liga dopo sette stagioni in Premier League, ha dunque assistito ad una delle serate recenti più complicate del club valenciano e le sue parole, catturate casualmente dalle telecamere, sono già diventate un caso mediatico.
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