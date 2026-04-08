Omissione di soccorso e fuga, l'ivoriano rischia grosso e potrebbe anticipatamente chiudere la sua carriera

Michele Massa 8 aprile - 12:30

In Romania nelle ultime ore è scattato il caso Kader Keita. Il calciatore ivoriano è stato protagonista di un incidente stradale che ha portato alla morte di una donna. L'episodio è diventato rapidamente virale e il classe 2000 adesso rischia tanto, complice anche l'omissione di soccorso all'investita.

Keita rischia grosso, dal carcere all'addio al calcio. Decisivo il processo — Omicidio colposo, omissione di soccorso hanno portato l'ivoriano a processo e rischia 9 anni di carcere. Sul caso è intervenuto nelle ultime ore anche il Rapid Bucarest che con un durissimo comunicato chiede la massima trasparenza al calciatore e collaborazione con le autorità: "Al giocatore è stato chiesto di collaborare pienamente con le autorità e di fornire tutto il supporto necessario per chiarire la situazione. Il club seguirà l'evolversi del caso e comunicherà pubblicamente qualsiasi informazione ufficiale rilevante. Per ora non possiamo ancora esprimerci completamente e aspetteremo la decisione del giudice per farlo, ma cercheremo di aiutare il più possibile all'intero del processo".

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Il tutto è successo verso le 5:30 del mattino in pieno centro a Bucarest. Il calciatore avrebbe investito una 67enne con la sua vettura sportiva. Dopo l'incidente, il centrocampista si è rapidamente allontanato lasciando la donna a terra e sarebbe scappato nella speranza di non essere riconosciuto. Grazie alle varie telecamere poste in centro e al di fuori dei vari negozi è stato possibile ricostruire tutta la scena e nei prossimi giorni inizierà il processo.

Classe 2000, Kaider Keita da qualche anno è un punto di riferimento del calcio in Romania, nonostante la sua tenera età, dopo una buona stagione al Cluj conclusa con 32 presenze e un gol, quest'estate è passato al Rapid Bucarest dove ha collezionato 10 presenze, che con tutta probabilità saranno anche le uniche di questa stagione, in attesa di scoprire la sentenza finale del giudice.