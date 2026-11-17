L'ottima Nations League disputata dall'Italia si conclude nel modo peggiore possibile. Nell'ultima partita del girone il Belgio asfalta gli Azzurri per 4-1, conquistando la seconda posizione alle spalle della Francia e l'accesso ai quarti di finale. La leggenda belga Romelu Lukaku, ora in forza al Fenerbahçe, ottiene la convocazione dal ct Mark Van Bommel per le sfide con Turchia e Italia, ma nel finale della gara contro gli Azzurri rifiuta clamorosamente di subentrare. Secondo il quotidiano belga Het Laatste Nieuws, l'ex centravanti del Napoli suggerisce al tecnico di mandare in campo Hugo Cuypers al suo posto. Esasperato dallo scarso minutaggio accumulato, Lukaku incassa sul momento il silenzio di Van Bommel, che in panchina evita polemiche ma comprende il gesto solo a fine gara, coprendo poi l'attaccante davanti alle telecamere con una piccola bugia diplomatica.

L'annuncio nello spogliatoio e i motivi dell'addio di Lukaku al Belgio

Dopo la festa per la qualificazione ai quarti di finale,riunisce nello spogliatoio tutti i compagni di squadra, lasciando fuori il commissario tecnico e lo staff, e comunica loro la decisione di ritirarsi definitivamente dallaSempre secondo le ricostruzioni di Het Laatste Nieuws, alla base del sofferto addio al Belgio c'è il malcontento per il ruolo dialle spalle di Charles De Ketelaere, situazione che ha ridotto al minimo il suo impiego. Alla scarsa considerazione tecnica avvertita si aggiunge poi la volontà di dedicare più tempo alla propriadurante le soste, esigenza diventata prioritaria dopo la scomparsa del padre.

FIUME, CROAZIA - 2 GIUGNO: Romelu Lukaku, del Belgio, festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante l'amichevole internazionale tra Croazia e Belgio, disputata allo stadio HNK Rijeka il 2 giugno 2026 a Fiume, in Croazia. (Foto di Jurij Kodrun/Getty Images)

Sedici anni di record con i Diables Rouges

Uno dei cicli più monumentali nella storia del calcio belga si chiude quindi in maniera brusca e rumorosa.saluta i Diables Rouges a 33 anni da migliorassoluto di tutti i tempi con 94 gol in 135 presenze, collocandosi inoltre al terzo posto nella classifica storica delle apparizioni dietro soltanto a Jan Vertonghen (157) e Axel Witsel (140). Il suo percorso incoincide con l'intera epoca della golden generation belga, arricchita dalla partecipazione a tre Europei e quattroculminati con lo storico terzo posto conquistato nel 2018.