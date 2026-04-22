Mentre i Lakers hanno già celebrato lo storico debutto di LeBron e Bronny James in NBA, l'attesa si sposta a Riad, dove l'Al-Nassr prepara il terreno per l'esordio di Cristiano Jr accanto a CR7

Luigi Mereu 22 aprile - 14:14

Nella carriera di un uomo che ha vinto tutto, abbattuto ogni record e collezionato Palloni d’Oro, sembrava non potesse esserci spazio per un nuovo obiettivo. Eppure, Cristiano Ronaldo ha ancora una missione da compiere, forse la più intima e ambiziosa di tutte, quella di passare il testimone a suo figlio giocando con lui per almeno una stagione.

Il ragazzo, il 17 giugno del 2010, compirà 16 anni a giugno 2026. Nel calcio moderno, è l’età del debutto dei predestinati e le indiscrezioni che arrivano da Riad suggeriscono che il club saudita stia già preparando il terreno per aggregare il giovane talento agli allenamenti della prima squadra a partire dalla prossima stagione.

Se l'esordio dovesse avvenire entro il 2027 come riportato da Alweeam e da Fabrizio Romano, l'Al-Nassr diventerebbe l'epicentro mediatico del mondo sportivo. Non si tratterebbe solo di calcio, ma di un evento generazionale che attirerebbe anche chi solitamente non segue il calcio. Vedere due "Ronaldo" con la stessa maglia rappresenterebbe il picco massimo della narrazione costruita da CR7 in questi anni, anche se non sarebbe il primo caso nella storia di una coppia padre-figlio a questi livelli.

Cristiano Ronaldo e Cristiano Junior in campo insieme, le altre coppie padre-figlio — Le altre coppie padre e figlio non sono mai arrivate a giocare insieme ai livelli massimi nel calcio ma un caso simile è quello di Bronny James, figlio e compagno di squadra ai Lakers di LeBron James. I Lakers lo hanno scelto al Draft 2024 con la chiamata numero 55, una mossa che ha scatenato molte polemiche su presunti favoritismi, ma che ha permesso di realizzare il desiderio più grande di LeBron.

La coppia padre-figlio nel mondo del calcio più in forma del momento è quella del Cholo Simeone, che attualmente allena il figlio Giuliano all'Atletico Madrid. Anche per lui le voci sui favoritismi si erano fatte vive, ma son durate poco grazie alle prestazioni e alla garra dimostrata in campo da Giuliano, che ormai è un titolare inamovibile dei Colchoneros con cui deve giocare la semifinale di Champions League.

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Forse il vero successo di questi atleti non sta solo nei trofei vinti, ma nell'essere riusciti a restare abbastanza grandi da poter guardare negli occhi i propri figli mentre, insieme, affrontano la stessa partita. Il cognome sulla maglia è un'eredità pesante, ma per questi ragazzi è anche la spinta per correre più veloce verso il futuro, con la speranza che Cristiano Junior riesca a seguire almeno in parte le orme del padre come calciatore.