Ronaldo il Fenomeno ha voluto congratularsi pubblicamente con Lionel Messi dopo la straordinaria tripletta rifilata all'Algeria nel debutto mondiale dell'Argentina. Una prestazione straripante (finita 3-0) che entra di diritto nella leggenda della competizione, permettendo alla Pulce di diventare il miglior marcatore all-time nella storia della Coppa del Mondo. Secondo l'ex leggenda brasiliana, però, è arrivato il momento per tutti di andare oltre le semplici cifre e riconoscere all'argentino lo status definitivo che merita, senza più esitazioni o timori reverenziali.

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Ronaldo elegge il suo GOAT: "Il mondo deve smettere di nascondersi"

L'ex attaccante di Barcellona, Inter e Real Madrid ha elogiato lo stile di gioco unico del capitano albiceleste, capace di trasformare ogni giocata in un momento di pura classe. Per il Fenomeno non dovrebbero più esserci discussioni su chi sia il re del calcio. Si è così chiamato fuori da un dibattito eterno che da decenni infiamma i tifosi di tutto il pianeta e che vede da sempre in lizza i nomi presenti sul leggendario Monte Rushmore del calcio: lo stesso Ronaldo Nazario, Diego Armando Maradona, Pelé e Cristiano Ronaldo.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 23 MARZO: Lionel Messi (Argentina) festeggia dopo aver segnato il secondo gol della squadra insieme al compagno di squadra Rodrigo De Paul durante una partita amichevole internazionale tra Argentina e Panama allo Stadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti il 23 marzo 2023 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Le parole del brasiliano non lasciano spazio a interpretazioni: "I record sono fatti per essere battuti e la persona che lo ha infranto non sorprende nessun appassionato. Ogni volta che Messi pesta il campo, tutto il resto diventa storico ed elegante. È ora che il mondo smetta di nascondersi e accetti il fatto che è il miglior giocatore di tutti i tempi. Continua a rendere al massimo ogni stagione e al Mondiale; è una notte indimenticabile che rimarrà per sempre nei libri di storia".

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Messi incanta, ora tocca a CR7 rispondere all'eterno rivale

Se da una parte Lionel Messi ha stupito tutti per l'ennesima notte magica della sua infinita carriera, dall'altrarispondere sul campo. Il suo Portogallo farà l'esordio ufficiale nel torneo contro la Repubblica Democratica del Congo, in un match che terrà incollati alla tv milioni di appassionati.

CR7 è chiamato a una vera e propria impresa per replicare al rivale di sempre: il portoghese ha segnato finora 8 gol totali nelle sue cinque precedenti partecipazioni ai Mondiali, ma condivide una curiosa statistica, dato che non ha ancora mai fatto centro nella fase a eliminazione diretta, segnando sempre e solo nei gironi. Con il sorpasso record di Messi, la pressione sul fenomeno portoghese è ai massimi storici.

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