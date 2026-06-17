Mentalità, leadership e sacrificio di squadra. Sono questi i fattori che, secondo Rodrigo De Paul, caratterizzano l'impatto di Lionel Messi all'interno della nazionale argentina, autore nella notte di una strepitosa tripletta contro l'Algeria, al debutto dell'Albiceleste campione del mondo in carica ai Mondiali 2026.

La stella ex Barcellona, però, non regala soltanto gol ma anche record: dopo il tris all'Algeria, Messi è infatti diventato il miglior marcatore nella storia dei Mondiali eguagliando il record di 16 reti di Miroslav Klose, oltre che il più anziano marcatore nella storia dell'Argentina. Una notte decisamente da ricordare per La Pulga ma ironicamente minimizzata da De Paul, il quale, scherzando, ha dichiarato che Messi non sarebbe nemmeno a conoscenza della maggior parte dei suoi record.

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Le parole di Rodrigo De Paul su Lionel Messi

Intervistato in zona mista, dopo la vittoria per 3-0 nel match di debutto ai campionati mondiali 2026 traha esaltato le qualità e la fortuna di avere Lionel Messi in nazionale dichiarando: "Avere Lionel (Messi, ndr) in squadra è un, sia per come gestisce il gruppo che per come lo guida, proprio per ciò che è lui e cosa rappresenta".

LUSAIL CITY, QATAR - 18 DICEMBRE: Lionel Messi dell'Argentina festeggia con Rodrigo De Paul dopo aver segnato il primo gol della squadra su rigore durante la finale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Argentina e Francia allo stadio di Lusail il 18 dicembre 2022 a Lusail City, Qatar. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

Successivamente, il centrocampista ex Udinese e Atletico Madrid (ora in forza all'Inter Miami) ha continuato il discorso su Messi parlando di come il numero 10 argentino metta sempre il gruppo e la squadra al primo posto, a discapito dei tanti record personali: "A Messi non interessano i record individuali, lui dà sempre priorità al gruppo e per la nostra squadra questo è davvero incredibile".

🇦🇷 Rodrigo de Paul: “Trust me, Messi doesn’t even know most of the records he’s beating!”.



“I swear to you that he isn't chasing individual records, but he ends up achieving them all”. pic.twitter.com/gP43ZjljDY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2026

"Messi non conosce nemmeno la maggior parte dei suoi record"

Continuando l'intervista,ha voluto sottolineare l'ottima condizione fisica dell'ex: "Ho la sensazione che (Messi, ndr) si stia godendo la situazione, che non senta più il peso di quel fardello che si è portato dietro per così tanto tempo (riferito probabilmente alla vittoria del Mondiale, ndr). Si sta divertendo, anche se ha poco tempo per farlo. Sembra in ottima forma".

Concludendo in maniera un po' sarcastica, il centrocampista argentino ha infine commentato i record della Pulga: "Se scherzo con Messi sui record che sta battendo? Sì, un po' perché non ne conosce la maggior parte. Vi giuro che non insegue record individuali, ma finisce per raggiungerli tutti".

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