Wayne Rooney non vuole riscrivere a tavolino il finale della Premier League 2011-12. Anche se il titolo conquistato dal Manchester City dovesse essere messo in discussione dalle conseguenze del caso sulle violazioni finanziarie, l’ex attaccante del Manchester United non si sentirebbe a proprio agio nel ricevere una nuova medaglia.

Una posizione che va in direzione opposta rispetto a quella espressa dall’ex compagno Rio Ferdinand, che negli ultimi giorni ha parlato apertamente della possibilità di riassegnare alcuni titoli. Rooney, invece, guarda soprattutto a ciò che accadde sul campo.

Come riportato da A Bola, l’ex capitano dello United ha spiegato: “Ho sentito che Rio è venuto a parlare di ricevere un’altra medaglia della Premier League. A dire il vero, non mi sentirei a mio agio ad accettarla. Non credo che ce la siamo meritata, non abbiamo fatto abbastanza in quel periodo per vincere il campionato. Penso che avessimo sei o sette punti di vantaggio a quattro o cinque partite dalla fine e abbiamo rovinato tutto”.

Rooney e il titolo perso nel 2012

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“Mi metto nei panni dei giocatori del City”

Quellaresta una delle più celebri della storia inglese.arrivarono alla conclusione del campionato appaiate in classifica, con il titolo assegnato aiper la migliore differenza reti. Tutto si decise nell’ultima giornata: Lovinse contro ile, per alcuni minuti, sembrò campione. A, invece, ilera sotto contro ilprima della rimonta nei minuti di recupero, completata dal gol diche consegnò il titolo alla squadra di Rooney , però, oggi preferisce guardare a ciò che lonon riuscì a fare prima di quella giornata: “”.Il casoha riaperto anche il dibattito sui trofei conquistati dal club negli anni interessati dalle contestazioni. Le eventuali sanzioni non sono ancora state definite, e qualsiasi ipotesi sulla revoca o riassegnazione dei titoli resta per ora tale.prova però a separare le responsabilità societarie da quelle dei calciatori che scesero in campo: “”.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 10 DICEMBRE: Wayne Rooney del Manchester United osserva la partita del Gruppo A della UEFA Champions League tra Manchester United e Shakhtar Donetsk all'Old Trafford il 10 dicembre 2013 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

L’ex attaccante immagina anche quale sarebbe la reazione di un giocatore che si vedesse togliere un successo ottenuto sul terreno di gioco senza essere a conoscenza di ciò che accadeva a livello societario: “Se questi atleti non fossero consapevoli di ciò che sta accadendo sopra di loro, se succedesse a me sarei assolutamente devastato”.

Rooney contro l’idea della medaglia: “Sono felice delle cinque che ho vinto”

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Il dibattito ha coinvolto diversi ex giocatori delloha sostenuto pubblicamente che eventuali trofei conquistati irregolarmente daldovrebbero essere tolti e redistribuiti,non la pensa allo stesso modo, almeno per quanto riguarda sé stesso: “”.La sua posizione resta la stessa anche distinguendo tra un’eventuale sanzione al club e una riassegnazione personale: “”. Per, quindi, il possibile futuro giudiziario del titolo del 2012 non cambia ciò che accadde in campo. Loebbe la possibilità di vincere quellae non ci riuscì. Quattordici anni dopo, anche davanti alla possibilità di ricevere una sesta medaglia, preferisce lasciare quel verdetto dove arrivò: sul campo.