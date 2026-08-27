RTL acquisisce Sky: rivoluzione in vista per le partite di Bundesliga in chiaro, tra nuove trasmissioni e tagli di personale all'orizzonte.
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A prima vista, sembra una splendida notizia per chi ama il pallone e non vuole sborsare una fortuna in abbonamenti mensili. Da quando la pay-tv Sky è entrata ufficialmente nell'orbita del gruppo RTL, le prime mosse sul terreno dei diritti televisivi stanno facendo parecchio rumore in Germania. Tra le novità più attese spicca la gestione delle partite di Bundesliga, pronte a sbarcare generosamente in chiaro e a cambiare radicalmente il modo di vivere il tifo televisivo.
Un colosso come RTL che si ritrova in mano i pacchetti ereditati da Sky per gli anticipi e i turni infrasettimanali, ha ora la possibilità di trasmettere in chiaro sfide che prima erano riservate a pochi. Parliamo di un salto clamoroso rispetto alle vecchie abitudini, con una proiezione che sfiora l'aumento del 300% delle gare trasmesse senza pagare. Una mossa che fa storcere il naso alla concorrenza, ma che regala agli appassionati la possibilità di godersi match di primissimo piano senza mettere mano al portafoglio. Già la prima giornata, con il big match tra Lipsia e Borussia Mönchengladbach trasmesso a tutti, dà subito il tono di questa nuova era per le partite di Bundesliga della nuova stagione.
Più partite di Bundesliga, le Coppe Europee e la grande abbuffata della Coppa di GermaniaCome riporta Kicker.de, per chi invece ha già un abbonamento con Sky, l'estate porta in dote un piccolo bonus, almeno per ora. Per la stagione in corso, infatti, una decina di incontri di Europa League e Conference League firmati RTL troveranno spazio anche sui canali Sky. Dalla prossima stagione però, DAZN, si prenderà tutto il pacchetto delle competizioni europee minori.
Ma il vero terremoto riguarda la Coppa di Germania. Adesso tocca a RTL+ (il canale premium a pagamento) coprire interamente tutte le sessantatré partite del torneo, offrendo una copertura totale che include studi pre-partita e telecronache sul campo. Qualche chicca torna persino in chiaro per chi non ha abbonamenti digitali, insieme a un pacchetto di partite di seconda divisione piazzate strategicamente la domenica pomeriggio.
Il rovescio della medaglia e l'ombra dei tagliNon è tutto oro quello che luccica, però. Un'operazione di questa portata, costata centinaia di milioni tra cifre fisse e componenti variabili, non si regala a nessuno. I vertici di Bertelsmann e di RTL sono stati chiari fin dalle battute iniziali: per far quadrare i bilanci dopo l'acquisizione di Sky, servirà una ristrutturazione aziendale profonda e senza sconti.
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