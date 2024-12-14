Sage, allenatore del Lione, ha spiegato in conferenza stampa come si può affrontare un club come il Paris Saint-Germain.
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Vigilia di grande sfida in casa Lione. Domenica 15 dicembre i ragazzi di Pierre Sage affronteranno la capolista Paris Saint-Germain nel posticipo delle 20:45 al Parco dei Principi. L'obiettivo sarà quello di continuare l'ottimo momento visto tra Ligue 1 ed Europa League, con il Les Gones che non perdono in campionato dalla partita contro il Marsiglia del 22 settembre. Mai banale questa sfida tra due club rivali in campo e sugli spalti. L'allenatore francese ha spiegato quali motivazioni servono per affrontare questi match in conferenza stampa.
Lione, le parole di Sage in conferenza stampaL'allenatore del Lione Pierre Sage ha spiegato alla vigilia del match contro il PSG come affrontare gli avversari: "Stiamo facendo ricredere la gente, sono contento di questo. Vogliamo portare a termine il nostro obiettivo di continuare a fare bene. Non sarà semplice affrontare il Paris, non lo è mai e abbiamo avuto 48 ore in meno rispetto a loro per recuperare dalla partita di Europa League. Andremo lì con l'ambizione di giocare una grande gara, dovremo spingere al limite e allo stesso modo cercare di difenderci. A livello offensivo e individuale sono molto forti, non dovremo commettere gli errori fatti in finale di Coppa di Francia".
Sulla vittoria dei parigini a Salisburgo: "Martedì hanno dimostrato a tutti in Champions League cosa sono capaci di fare. Creano sempre qualcosa di pericoloso, evitare di lasciare a loro degli spazi sarà la priorità. Ci sarà bisogno della migliore versione di noi stessi".
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