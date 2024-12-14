Sage, allenatore del Lione, ha spiegato in conferenza stampa come si può affrontare un club come il Paris Saint-Germain.

Gennaro Dimonte
Lione

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Vigilia di grande sfida in casa Lione. Domenica 15 dicembre i ragazzi di Pierre Sage affronteranno la capolista Paris Saint-Germain nel posticipo delle 20:45 al Parco dei Principi. L'obiettivo sarà quello di continuare l'ottimo momento visto tra Ligue 1 ed Europa League, con il Les Gones che non perdono in campionato dalla partita contro il Marsiglia del 22 settembre. Mai banale questa sfida tra due club rivali in campo e sugli spalti. L'allenatore francese ha spiegato quali motivazioni servono per affrontare questi match in conferenza stampa.

Esultanza Lione
Esultanza Lione (foto tratta dal profilo X de Olympique Lyonnais)

Sage

Lione, le parole di Sage in conferenza stampa

L'allenatore del Lione Pierre Sage ha spiegato alla vigilia del match contro il PSG come affrontare gli avversari: "Stiamo facendo ricredere la gente, sono contento di questo. Vogliamo portare a termine il nostro obiettivo di continuare a fare bene. Non sarà semplice affrontare il Paris, non lo è mai e abbiamo avuto 48 ore in meno rispetto a loro per recuperare dalla partita di Europa League. Andremo lì con l'ambizione di giocare una grande gara, dovremo spingere al limite e allo stesso modo cercare di difenderci. A livello offensivo e individuale sono molto forti, non dovremo commettere gli errori fatti in finale di Coppa di Francia".
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Sulla vittoria dei parigini a Salisburgo: "Martedì hanno dimostrato a tutti in Champions League cosa sono capaci di fare. Creano sempre qualcosa di pericoloso, evitare di lasciare a loro degli spazi sarà la priorità. Ci sarà bisogno della migliore versione di noi stessi".

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