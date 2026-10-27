Bukayo Saka non brilla soltanto sul campo. L’attaccante dell’Arsenal ha ricevuto il Premio Sócrates, il riconoscimento assegnato nell’ambito del Pallone d’Oro a personalità del calcio distintesi per il proprio impegno umanitario e sociale. Un premio che mette al centro il valore delle azioni compiute lontano dagli stadi e che, nel caso dell’inglese, racconta una storia fatta di solidarietà concreta. Il talento dell’attaccante inglese si misura dunque anche fuori dal rettangolo verde, dove la popolarità diventa uno strumento per sostenere chi ha più bisogno.

Dalla Nigeria al suo paese d'origine, i mille motivi del premio a Saka

🚨 120 OPÉRATIONS, 1000 UNIFORMES ET 1 PRIX SOCRATES !! 👏♥️



Bukayo Saka 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 mérite largement son trophée.



S'il finance des chirurgies d'urgence au Nigeria 🇳🇬 et soigne un jeune Rwandais 🇷🇼, son aide dépasse largement le cadre médical.



Le Gunner habille aussi les enfants… pic.twitter.com/xGmzrBMGMH — BeFootball (@_BeFootball) October 27, 2026

Gli altri interventi di Saka e la sua associazione

A spiegare le ragioni del riconoscimento sono soprattutto le iniziative sostenute dal calciatore in diversi Paesi, e il sostegno alle cure di un giovane. Interventi che testimoniano la volontà di utilizzare la propria visibilità e le proprie risorse per aiutare persone in condizioni di particolare difficoltà.Ma l’impegno di Saka non si limita all’ambito sanitario.che possono ostacolare la partecipazione dei più giovani alle attività scolastiche e sportive. Un’attenzione che riflette il legame con le proprie origini e la sensibilità verso chi cresce in contesti meno fortunati.Un altro fronte riguarda le opportunità per le nuove generazioni. Saka sostiene iniziative rivolte ai giovani appartenenti a minoranze, incoraggiandoli a sviluppare progetti imprenditoriali e a costruire percorsi professionali autonomi.

Bukayo Saka dell'Arsenal durante la partita di Premier League tra Newcastle United FC e Arsenal FC a St James' Park il 2 novembre 2024 a Newcastle upon Tyne, Inghilterra. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Tra le attività ricordate figurano inoltre gli aiuti alle persone colpite dai devastanti terremoti in Marocco e in Turchia, con iniziative finalizzate a favorire il reinsediamento di centinaia di vittime rimaste senza casa. È proprio la varietà di questi interventi a spiegare il significato del Premio Sócrates: non soltanto donazioni economiche, ma un impegno che tocca salute, istruzione, inclusione e ricostruzione. Per Saka, il riconoscimento rappresenta l’attenzione verso un calcio capace di incidere anche sulla vita quotidiana delle persone.