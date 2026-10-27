L’attaccante dell’Arsenal è stato premiato per il suo impegno sociale e umanitario. Dalle operazioni chirurgiche finanziate al sostegno ai bambini
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Bukayo Saka non brilla soltanto sul campo. L’attaccante dell’Arsenal ha ricevuto il Premio Sócrates, il riconoscimento assegnato nell’ambito del Pallone d’Oro a personalità del calcio distintesi per il proprio impegno umanitario e sociale. Un premio che mette al centro il valore delle azioni compiute lontano dagli stadi e che, nel caso dell’inglese, racconta una storia fatta di solidarietà concreta. Il talento dell’attaccante inglese si misura dunque anche fuori dal rettangolo verde, dove la popolarità diventa uno strumento per sostenere chi ha più bisogno.
Dalla Nigeria al suo paese d'origine, i mille motivi del premio a SakaA spiegare le ragioni del riconoscimento sono soprattutto le iniziative sostenute dal calciatore in diversi Paesi. Tra queste figurano il finanziamento di interventi chirurgici d’emergenza in Nigeria, Paese d’origine della sua famiglia, e il sostegno alle cure di un giovane ruandese. Interventi che testimoniano la volontà di utilizzare la propria visibilità e le proprie risorse per aiutare persone in condizioni di particolare difficoltà.
Gli altri interventi di Saka e la sua associazioneUn altro fronte riguarda le opportunità per le nuove generazioni. Saka sostiene iniziative rivolte ai giovani appartenenti a minoranze, incoraggiandoli a sviluppare progetti imprenditoriali e a costruire percorsi professionali autonomi. L’obiettivo è offrire strumenti e possibilità a chi spesso incontra maggiori ostacoli nell’accesso al mondo del lavoro.
Tra le attività ricordate figurano inoltre gli aiuti alle persone colpite dai devastanti terremoti in Marocco e in Turchia, con iniziative finalizzate a favorire il reinsediamento di centinaia di vittime rimaste senza casa. È proprio la varietà di questi interventi a spiegare il significato del Premio Sócrates: non soltanto donazioni economiche, ma un impegno che tocca salute, istruzione, inclusione e ricostruzione. Per Saka, il riconoscimento rappresenta l’attenzione verso un calcio capace di incidere anche sulla vita quotidiana delle persone.
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