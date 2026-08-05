L'attesa è finita. Mohamed Salah è sbarcato a Istanbul, dove migliaia di tifosi del Trabzonspor lo hanno accolto come una vera e propria leggenda. Cori, bandiere e sciarpe hanno accompagnato l'arrivo dell'attaccante egiziano, pronto a iniziare una nuova avventura in Super Lig dopo la conclusione della sua lunga esperienza con il Liverpool.

Day-One turco per Salah, accoglienza super in aeroporto

Lo sbarco dell'ex fuoriclasse dei Reds rappresenta l'atto finale di una trattativa che ha infiammato il mercato nelle ultime settimane. Dopo aver lasciato il Liverpool da svincolato al termine di nove stagioni ricche di successi, Salah era finito nel mirino di diversi club. Nelle scorse settimane sembrava a un passo dal Beşiktaş, ma le trattative si sono interrotte a causa di divergenze economiche e legate ai diritti d'immagine. A quel punto il Trabzonspor ha accelerato, avviando i contatti con il giocatore e convincendolo ad accettare il progetto tecnico del club.

LIVERPOOL, ENGLAND - MAY 24: Mohamed Salah of Liverpool appears emotional as he acknowledges the fans following his final appearance for the club during the Premier League match between Liverpool and Brentford at Anfield on May 24, 2026 in Liverpool, England. (Photo by Jack Thomas/Getty Images)

Prima ancora dell'atterraggio, il Trabzonspor aveva alimentato l'entusiasmo dei propri tifosi pubblicando un video in cui Salah, già con la maglia granata e azzurra del club, lanciava il suo primo messaggio: "Trabzon, siete pronti? Ci vediamo molto presto". Un filmato diventato rapidamente virale e che ha contribuito a richiamare una folla impressionante all'aeroporto Atatürk di Istanbul.

This is the moment Mohamed Salah arrived in Istanbul. 🇹🇷👋 pic.twitter.com/c0ct6i9fsN — Goals Side (@goalsside) August 5, 2026

L'ultimo atto di una carriera da urlo

All'uscita dal terminal, il 34enne è stato travolto dall'affetto dei sostenitori. Tra selfie, cori e applausi, Salah ha salutato i tifosi con il sorriso, ricambiando il calore ricevuto prima di dirigersi verso le visite mediche e gli ultimi passaggi burocratici necessari per completare il trasferimento.

Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Turchia, l'egiziano firmerà un contratto biennale e diventerà il grande simbolo del nuovo progetto del Trabzonspor, che punta a tornare protagonista sia in campionato sia nelle competizioni europee.

Per Salah si apre così un capitolo completamente nuovo della sua carriera. Dopo aver scritto pagine di storia con il Liverpool, dove ha collezionato 257 gol in 442 presenze vincendo due Premier League e una Champions League, il fuoriclasse egiziano è pronto a mettersi alla prova nel campionato turco. E, a giudicare dall'accoglienza ricevuta nelle sue prime ore a Istanbul, i tifosi del Trabzonspor hanno già trovato il loro nuovo idolo.