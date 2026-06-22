"L’intero Paese si ferma". William Saliba descrive così cosa significhi indossare la maglia della Francia. In un’esclusiva concessa a L’Equipe, il difensore dei Bleus ha raccontato le sensazioni che prova quando rappresenta la sua nazionale, spiegando come la pressione sia persino superiore a quella vissuta con l’Arsenal. Parole importanti da parte di uno dei leader della selezione francese e di una delle colonne del club londinese. Saliba, infatti, è diventato negli anni un punto di riferimento dei Gunners, contribuendo al ritorno alla vittoria della Premier dopo più di 20 anni, con conseguente ritorno ai vertici del calcio europeo. Eppure, secondo il centrale, nulla è paragonabile al peso che si avverte quando si gioca per la Francia. E ora il suo obiettivo è uno soltanto: il Mondiale.

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Saliba racconta la Nazionale: "Con la Francia sono più stanco, il peso è enorme"

con un senso di responsabilità diverso. Nell'intervista esclusiva concessa a L'Equipe, il difensoreha spiegato come rappresentare la Francia comporti una pressione impossibile da trovare a livello di club. "Quando giochi in un club, chi non ama il calcio non guarda necessariamente l'Arsenal", ha raccontato. "Quando giochi per la nazionale francese, guardano le partite anche madri, figlie e uomini che non amano il calcio. Guardano tutti. L'intero Paese si ferma". Parole importanti da parte di uno dei pilastri, squadra con cui è diventato uno dei migliori difensori del panorama europeo, conquistando la Premier e sfiorando la

LONDRA, INGHILTERRA - 30 DICEMBRE: William Saliba dell'Arsenal reagisce dopo la partita di Premier League tra Arsenal e Aston Villa all'Emirates Stadium il 30 dicembre 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Eppure, per Saliba, nulla è paragonabile alla maglia dei Bleus. "La pressione a livello di club è forte. Ma la nazionale francese è tutta un'altra cosa", ha spiegato. "Giochi per il tuo Paese. Senti il peso della maglia". Un aspetto che si riflette anche sul piano fisico. "Quando indosso la maglia della nazionale francese, mi sento più stanco", ha confessato. "Nelle partite con la Francia sono completamente esausto. La pressione e l'intensità non sono le stesse". Sensazioni che non spaventano il centrale dell'Arsenal, oggi tra i leader della Francia e determinato a trascinare i Bleus il più lontano possibile in questo Mondiale.

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