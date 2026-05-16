La sfida tra Real Salt Lake e Colorado Rapids, in programma domenica 17 maggio 2026 alle ore 03:30, si preannuncia come un appuntamento importante per entrambe le formazioni nel quadro della Major League Soccer. Il match si disputerà all’America First Field, uno stadio in cui il Real Salt Lake ha spesso saputo esprimere un rendimento solido e particolarmente efficace tra le mura amiche.

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Il momento delle due squadre

Al momento, la squadra guidata da Pablo Mastroeni si trova al sesto posto della classifica con 22 punti, ottenuti grazie a 7 successi, 1 pareggio e 4 sconfitte, con 23 gol realizzati e 17 incassati. Il dato casalingo rappresenta uno dei punti di forza del club, che ha conquistato 6 vittorie nelle ultime 7 gare giocate in casa, confermando una certa solidità quando gioca davanti al proprio pubblico.

Situazione più complicata invece per i Colorado Rapids, attualmente al sedicesimo posto con 16 punti. Il percorso stagionale della squadra allenata da Matt Wells è stato altalenante, con 5 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte, e un bilancio reti di 23 gol fatti e 20 subiti. In trasferta, il rendimento non è stato particolarmente positivo, con 2 successi e 5 sconfitte in 8 partite disputate lontano da casa.

Anche i precedenti recenti sorridono al Real Salt Lake, che nell’ultimo confronto diretto ha avuto la meglio per 1-0, rafforzando così la propria supremazia nella rivalità tra le due squadre.

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