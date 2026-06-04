Il club ha stanziato 6,1 milioni di euro per le infrastrutture in questa stagione e non sono in programma aggiornamenti fino all'Assemblea dei Soci
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Il Consiglio di Amministrazione ha confermato il piano di ampliamento dello stadio San Mamés, già presentato al Comune di Bilbao. Attualmente lo stadio dell'Athletic Club ha una capienza di circa 53.300 spettatori e l'obiettivo è quello di incrementarla di 2.400 posti senza ricorrere a importanti lavori di ristrutturazione. La proposta si basa sulle linee guida stabilite da César Azkarate, l'architetto responsabile della progettazione dello stadio. Ecco quanto costeranno i lavori.
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San Mamés, la casa dell'Athletic Bilbao aumenta la capienza: prezzo e durata dei lavoriLavori in corso senza stravolgere la stagione dell'Athletic Bilbao. Il San Mamés si appresta ad aumentare il numero della capienza in vista dell'annata 2027-28. Il progetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di Bizkaia a metà aprile, descrive in dettaglio le modifiche da apportare a ciascuna delle tribune e dei chioschi, nonché altri lavori necessari in diverse aree e servizi dell'impianto.
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L'ampliamento richiederà circa otto mesi per essere completato, ma non interromperà il normale funzionamento dello stadio né modificherà il calendario delle partite casalinghe dei Leones. I lavori potranno essere eseguiti durante la stagione, sfruttando la pausa estiva tra maggio e agosto. Inoltre, basandosi sull'esperienza di altri club, l'Athletic Bilbao potrà richiedere di disputare più di una partita in trasferta durante il periodo di costruzione.
Come ricordiamo, il San Mamés è ospiterà alcune partite del prossimo Mondiale 2030. Nonostante all'inizio erano in programma quattro partite, la casa dei Leones alla fine dovrebbe disputarne solo due. Anche se ancora non è ufficiale. La dirigenza basca, comunque, ha recentemente dichiarato che questo particolare non influirà in alcun modo sui lavori di ristrutturazione ormai prossimi.
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