Il Consiglio di Amministrazione ha confermato il piano di ampliamento dello stadio San Mamés, già presentato al Comune di Bilbao. Attualmente lo stadio dell'Athletic Club ha una capienza di circa 53.300 spettatori e l'obiettivo è quello di incrementarla di 2.400 posti senza ricorrere a importanti lavori di ristrutturazione. La proposta si basa sulle linee guida stabilite da César Azkarate, l'architetto responsabile della progettazione dello stadio. Ecco quanto costeranno i lavori.

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San Mamés, la casa dell'Athletic Bilbao aumenta la capienza: prezzo e durata dei lavori

Il progetto,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di Bizkaia a metà aprile

,

descrive in dettaglio le modifiche da apportare a ciascuna delle tribune e dei chioschi, nonché altri lavori necessari in diverse aree e servizi dell'impianto.

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Lavori in corso senza stravolgere la stagione dell' Athletic Bilbao . Il San Mamés si appresta ad aumentare il numero della capienza in vista dell'annata 2027-28.Il budget previsto è di. In questa stagione, l'Assemblea dei Delegati del Club ha approvato un bilancio con. I futuri investimenti saranno discussi quando il Consiglio di Amministrazione presenterà la relazione sull'esercizio in corso e il bilancio per la prossima stagione a ottobre.

L'ampliamento richiederà circa otto mesi per essere completato, ma non interromperà il normale funzionamento dello stadio né modificherà il calendario delle partite casalinghe dei Leones. I lavori potranno essere eseguiti durante la stagione, sfruttando la pausa estiva tra maggio e agosto. Inoltre, basandosi sull'esperienza di altri club, l'Athletic Bilbao potrà richiedere di disputare più di una partita in trasferta durante il periodo di costruzione.

BILBAO, SPAGNA - 28 GENNAIO: Vista generale dell'interno dello stadio prima della partita degli ottavi di finale della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Athletic Club e Sporting Clube de Portugal allo Stadio San Mamés il 28 gennaio 2026 a Bilbao, Spagna. (Foto di Ion Alcoba Beitia/Getty Images)

Come ricordiamo, il San Mamés è ospiterà alcune partite del prossimo Mondiale 2030. Nonostante all'inizio erano in programma quattro partite, la casa dei Leones alla fine dovrebbe disputarne solo due. Anche se ancora non è ufficiale. La dirigenza basca, comunque, ha recentemente dichiarato che questo particolare non influirà in alcun modo sui lavori di ristrutturazione ormai prossimi.

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