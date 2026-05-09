Santos FC e Red Bull Bragantino si affronteranno nel quindicesimo turno della Série A domenica 10 maggio 2026 alle 23:30, presso lo stadio Urbano Caldeira. Si preannuncia un incontro interessante tra due squadre con situazioni differenti: Santos FC, in difficoltà, occupa il sedicesimo posto con 15 punti, mentre Red Bull Bragantino è settimo con 20 punti. Entrambe le formazioni cercano punti preziosi per alimentare le rispettive ambizioni stagionali.

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Il momento delle due squadre

Red Bull Bragantino arriva in una forma migliore nelle ultime uscite: nelle ultime cinque partite ha raccolto 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. L’ultimo successo contro la Chapecoense, con due gol segnati, ha ridato fiducia alla squadra. L’allenatore Vágner Mancini è riuscito a valorizzare al meglio le risorse a disposizione, garantendo prestazioni solide sia in casa che in trasferta. Con 20 punti, Bragantino potrebbe approfittare dei problemi del Santos per consolidare la propria posizione in classifica.

Analizzando le statistiche, Santos FC ha finora ottenuto 3 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, segnando 19 gol e subendone 22. La squadra guidata da Cuca fatica a chiudere le partite, come dimostrano i cinque pareggi consecutivi nelle ultime gare. Red Bull Bragantino, invece, ha registrato 6 successi, 2 pareggi e 6 sconfitte, con 17 gol segnati e 16 subiti. La formazione di Vágner Mancini ha mostrato una certa solidità in trasferta, pur alternando prestazioni altalenanti, come evidenziato dalla vittoria contro la Chapecoense.

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