Savannah DeMelo, giocatrice della nazionale femminile di calcio USA, ha fatto causa da un ospedale e due medici per negligenza dopo aver subito un arresto cardiaco nel corso di una partita.

La denuncia di Savannah DeMelo, un anno dopo aver subito un arresto cardiaco

L'episodio risale all'incirca ad un anno fa, il 14 settembre 2025: quandoebbe un arresto cardiaco nel corso di una partita del campionato femminile di calcio, la. La 28enne, che veste la maglia del, collassò nel primo tempo del match. DeMelo, che è una centrocampista, e vanta sette presenze con la maglia della nazionale, ha ricordato quanto accaduto con un post su instagram nel quale ha scritto: "Un anno fa, mentre giocavo a calcio, sono collassata a causa di un'aritmia cardiaca non diagnosticata, che mi ha provocato un arresto cardiaco".

La calciatrice ha deciso, a distanza appunto di dodici mesi, di intentare causa contro l'ospedale l'University of Louisville Health per negligenza. Lo ha raccontato la BBC che ha anche potuto visionare dei documenti relativi alla causa, che DeMelo ha depositato presso l Jefferson Circuit Court del Kentucky. Nella denuncia, la centrocampista afferma che l'ospedale e due medici, il dottor Sarabjeet Suri e la dottoressa Jennifer Daily "non avrebbero agito secondo la ragionevole prudenza e competenza medica. Tale negligenza sarebbe stata un fattore determinante nel causare a DeMelo l'arresto cardiaco".

One year after collapsing on the field during a match, Racing Louisville midfielder Savannah DeMelo has filed a lawsuit against University of Louisville Health and two doctors, according to multiple reports.#NWSL #Soccer #SavannahDeMelo #RacingLouisville pic.twitter.com/Pjn4Dde1LZ — Alkass English (@alkassenglish) September 16, 2026

Nei documenti si legge che Daily è ilin cui giocava DeMelo. E che la dottoressa stessa avrebbe indirzzato la calciatrice dal collega, Suri, per una serie di visite. La paziente, infatti, aveva lamentato alcuni problemi: dolori al petto, vertigini e difficoltà nella respirazione. Suri, avrebbe preso in carico la paziente ed eseguito anche un esame obiettivo e prescritto esami diagnostici. Sei mesi dopo DeMelo è collassata in campo e, da quel momento,: "Non riuscirò mai a esprimere a parole quanto sia stato emotivamente difficile quest'anno", ha detto nel suo post instagram.