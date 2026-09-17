DeMelo, un anno fa, collassò in campo durante un match di campionato.
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Savannah DeMelo, giocatrice della nazionale femminile di calcio USA, ha fatto causa da un ospedale e due medici per negligenza dopo aver subito un arresto cardiaco nel corso di una partita.
La denuncia di Savannah DeMelo, un anno dopo aver subito un arresto cardiacoL'episodio risale all'incirca ad un anno fa, il 14 settembre 2025: quando Savannah DeMelo ebbe un arresto cardiaco nel corso di una partita del campionato femminile di calcio, la National Women's Soccer League. La 28enne, che veste la maglia del Racing Louisville, collassò nel primo tempo del match. DeMelo, che è una centrocampista, e vanta sette presenze con la maglia della nazionale, ha ricordato quanto accaduto con un post su instagram nel quale ha scritto: "Un anno fa, mentre giocavo a calcio, sono collassata a causa di un'aritmia cardiaca non diagnosticata, che mi ha provocato un arresto cardiaco".
La calciatrice ha deciso, a distanza appunto di dodici mesi, di intentare causa contro l'ospedale l'University of Louisville Health per negligenza. Lo ha raccontato la BBC che ha anche potuto visionare dei documenti relativi alla causa, che DeMelo ha depositato presso l Jefferson Circuit Court del Kentucky. Nella denuncia, la centrocampista afferma che l'ospedale e due medici, il dottor Sarabjeet Suri e la dottoressa Jennifer Daily "non avrebbero agito secondo la ragionevole prudenza e competenza medica. Tale negligenza sarebbe stata un fattore determinante nel causare a DeMelo l'arresto cardiaco".
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