A distanza di circa un anno, il calcio turco è travolto da un altro scandalo.
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In Turchia è scoppiato un enorme scandalo scommesse. Tanto che, come ha riferito l'agenzia di stampa Reuters, oggi la Federcalcio locale ha sospeso ben 448 persone, fra ex e attuali dirigenti di club.
Scandalo scommesse in Turchia: 448 sospensioniEra passato appena un anno da un enorme scandalo scommesse che aveva travolto il calcio turco. Una maxi indagine, infatti, aveva condotto alla sospensione, in periodi differenti, di 149 arbitri e 1.024 calciatori. Vi erano stati, inoltre, anche degli arresti: in manette erano finiti ex dirigenti e giocatori di varie squadre del massimo campionato locale. Adesso, a quanto pare, la storia si ripete. La federazione calcistica turca (TFF), infatti, ha inasprito i controlli sulle scommesse proprio dopo quanto accaduto l'anno scorso. In quella occasione, infatti, le persone indagate erano state accusate di aver truccato delle partite nei vari campionati professionistici a beneficio delle scommesse locali.
Le indagini della TTF hanno portato quindi ad una serie di sospensioni da record: sono state sospese ben 448 persone. Fra costoro ci sono attuali ed ex dirigenti di numerosi club dei vari campionati locali. In particolare, i provvedimenti riguardano delle persone che hanno lavorato nelle prime due divisioni, anche nella corrente stagione. Tra i nomi coinvolti figurano il presidente del Trabzonspor (club che ha appena comprato Salah), Ertugrul Dogan, e il vicepresidente del Besiktas, Hakan Daltaban. Secondo quanto dichiarato dalla TFF questi dirigenti avrebbero effettuato delle scommesse mentre erano in carica, mentre svolgevano i loro incarichi e il loro lavoro negli ultimi cinque anni. E secondo i media turchi 171 di questi hanno avuto degli incarichi nelle società che partecipano alla Super Lig, l’equivalente in Turchia della Serie A in Italia.
Riguardo quanto accaduto ha rilasciato un commento Ertuğrul Dogan, attuale presidente del Trabzonspor, parlando con l'emittente tv A Spor: “Ho avuto in passato un conto per le scommesse e l'ho comunicato alle autorità competenti. Parliamo di società che sponsorizzavano i club e organizzavano eventi. Nessuno pensava che questo avrebbe potuto causare problemi. Se abbiamo commesso degli errori ci scusiamo, ma non abbiamo fatto nulla di sbagliato”.
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