Una rissa all'italiana in Turchia! Vlahovic e Skriniar faccia a faccia

In Turchia è scoppiato un enorme scandalo scommesse. Tanto che, come ha riferito l'agenzia di stampa Reuters, oggi la Federcalcio locale ha sospeso ben 448 persone, fra ex e attuali dirigenti di club.

Si allarga lo scandalo scommesse in Turchia: sospesi 448 dirigenti di club fra cui il presidente del Trabzonspor e il vicepresidente del Besiktashttps://t.co/I5MEQx8WS7 — Calcio e Finanza (@CalcioFinanza) October 1, 2026

Scandalo scommesse in Turchia: 448 sospensioni

Era passato appena un anno da un enorme scandalo scommesse che aveva travolto il calcio turco. Una maxi indagine, infatti, aveva condotto alla sospensione, in periodi differenti, di. Vi erano stati, inoltre, anche degli: in manette erano finiti ex dirigenti e giocatori di varie squadre del massimo campionato locale. Adesso, a quanto pare, la storia si ripete. La federazione calcistica turca (TFF), infatti, haproprio dopo quanto accaduto l'anno scorso. In quella occasione, infatti, le persone indagate erano state accusate di aver truccato delle partite nei vari campionati professionistici a beneficio delle scommesse locali.

Le indagini della TTF hanno portato quindi ad una serie di sospensioni da record: sono state sospese ben 448 persone. Fra costoro ci sono attuali ed ex dirigenti di numerosi club dei vari campionati locali. In particolare, i provvedimenti riguardano delle persone che hanno lavorato nelle prime due divisioni, anche nella corrente stagione. Tra i nomi coinvolti figurano il presidente del Trabzonspor (club che ha appena comprato Salah), Ertugrul Dogan, e il vicepresidente del Besiktas, Hakan Daltaban. Secondo quanto dichiarato dalla TFF questi dirigenti avrebbero effettuato delle scommesse mentre erano in carica, mentre svolgevano i loro incarichi e il loro lavoro negli ultimi cinque anni. E secondo i media turchi 171 di questi hanno avuto degli incarichi nelle società che partecipano alla Super Lig, l’equivalente in Turchia della Serie A in Italia.

ISTANBUL, TURCHIA - 15 AGOSTO: Mohamed Salah del Trabzonspor avanza palla al piede durante la partita della Super Lig turca 2026/27 tra Kasimpasa SK e Trabzonspor, disputata allo stadio Recep Tayyip Erdogan il 15 agosto 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Riguardo quanto accaduto ha rilasciato un commento Ertuğrul Dogan, attuale presidente del Trabzonspor, parlando con l'emittente tv A Spor: “Ho avuto in passato un conto per le scommesse e l'ho comunicato alle autorità competenti. Parliamo di società che sponsorizzavano i club e organizzavano eventi. Nessuno pensava che questo avrebbe potuto causare problemi. Se abbiamo commesso degli errori ci scusiamo, ma non abbiamo fatto nulla di sbagliato”.