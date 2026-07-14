Il Senegal continua a far discutere anche dopo l'eliminazione dalla competizione, nelle ultime ore è infatti emerso un retroscena destinato a far rumore dato che il medico che ha accompagnato la Nazionale durante il Mondiale non sarebbe stato uno specialista in medicina dello sport, bensì un ginecologo. Una rivelazione che ha ancora una volta acceso un dibattito nel Paese africano e sollevato numerosi interrogativi sulla gestione sanitaria, e non solo, della selezione.

Caos Senegal: il medico di squadra al Mondiale era in realtà un ginecologo

Secondo quanto annunciato dal presidente della Federazione senegalese,, il professionista incaricato di seguire i calciatori senegalesi durante il Mondiale esercita infatti la, e non quella dicome previsto. La notizia è diventata pubblica soltanto dopo la conclusione del torneo, suscitando dure critiche nei confronti della Federazione calcistica senegalese e dei dirigenti che hanno scelto lo staff medico della squadra.

PARIGI, FRANCIA - 28 MARZO: posa per una foto di squadra prima della partita amichevole internazionale tra Senegal e Perù allo Stade de France il 28 marzo 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Un medico in realtà possiede una formazione completa e può operare anche al di fuori della propria specializzazione in determinati contesti, tuttavia nel calcio di alto livello è prassi affidarsi a professionisti con una preparazione specifica in medicina dello sport, traumatologia o ortopedia, discipline fondamentali per la prevenzione e il trattamento degli infortuni dei calciatori. Molti adesso si interrogano sulle modalità con cui è stato composto lo staff sanitario della Nazionale e sulle motivazioni che hanno portato alla scelta di affidare il ruolo di medico della squadra a uno specialista proveniente da un settore diverso da quello dello sport.

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Ecco l'annuncio del presidente: "Ho scoperto soltanto di recente che ilè in realtà uno specialista in ginecologia e ostetricia. Il nostro medico della nazionale non disponeva delle qualifiche accademiche specifiche per seguire una squadra di calcio professionistica".

Infine ha ammesso che i calciatori non si fidavano di lui: "A questo livello, e in base al feedback che ho ricevuto, i giocatori non avevano piena fiducia nell'affidarsi a lui o nel fargli monitorare costantemente le loro condizioni. Dovevamo trovare un approccio convincente che permettesse loro di sentirsi completamente a proprio agio a questo riguardo, perché la salute viene prima di tutto".