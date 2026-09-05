Una sorpresa che infrange la tradizione in casa Schalke 04. La Veltins Arena, impianto che ospita le gare casalinghe della formazione tedesca, capace di contenere oltre 60.000 tifosi, perde uno spazio importante destinato ai propri sostenitori: il fan box.

Schalke, addio al fan box nelle gare casalinghe

Prima che iniziassero le proprie gare, i tifosi dello Schalke sfruttavano appieno le potenzialità del fan box. Qui si riunivano pere fare festa, talvolta perfino augurare buon compleanno ai propri conoscenti e amici. Oltre che nel pre-partita, il fan box tornava ad animarsi nell'intervallo dei match. Queste forme dinon riguarderanno più le partite casalinghe dello Schalke.

GELSENKIRCHEN, GERMANIA - 2 MAGGIO: I tifosi del FC Schalke 04 alzano le sciarpe per mostrare il loro supporto prima della partita di 2. Bundesliga tra FC Schalke 04 e Fortuna Düsseldorf alla Veltins-Arena il 2 maggio 2026 a Gelsenkirchen, Germania. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Con un comunicato ufficiale, il club tedesco ha annunciato l'interruzione del canonico rituale: "La tribuna dei tifosi del Böklund non farà più parte del programma dello stadio in questa stagione. Invece, tutti i tifosi possono aspettarsi vari nuovi programmi intorno alle partite casalinghe. Böklunder rimarrà con S04 come partner: il contratto è stato prorogato fino al 2029 durante l'estate".

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