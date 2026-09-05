I tifosi dello Schalke 04 dovranno fare a meno del fan box, lo spazio della Veltins Arena che consentiva loro di ballare, cantare e divertirsi.
Lo Schalke non rialza la testa: vince il Borussia Dortmund, anche nel derby giovanile...
Una sorpresa che infrange la tradizione in casa Schalke 04. La Veltins Arena, impianto che ospita le gare casalinghe della formazione tedesca, capace di contenere oltre 60.000 tifosi, perde uno spazio importante destinato ai propri sostenitori: il fan box.
Schalke, addio al fan box nelle gare casalinghePrima che iniziassero le proprie gare, i tifosi dello Schalke sfruttavano appieno le potenzialità del fan box. Qui si riunivano per cantare e fare festa, talvolta perfino augurare buon compleanno ai propri conoscenti e amici. Oltre che nel pre-partita, il fan box tornava ad animarsi nell'intervallo dei match. Queste forme di intrattenimento non riguarderanno più le partite casalinghe dello Schalke.
Con un comunicato ufficiale, il club tedesco ha annunciato l'interruzione del canonico rituale: "La tribuna dei tifosi del Böklund non farà più parte del programma dello stadio in questa stagione. Invece, tutti i tifosi possono aspettarsi vari nuovi programmi intorno alle partite casalinghe. Böklunder rimarrà con S04 come partner: il contratto è stato prorogato fino al 2029 durante l'estate".
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA