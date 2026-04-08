Paul Scholes senza filtri: l'ex leggenda stila una lista di 8 giocatori da cedere per far tornare il Manchester United a vincere. Fuori Maguire, Shaw e Zirkzee. E per la ricostruzione del centrocampo consiglia l'azzurro Sandro Tonali

Francesco Intorre 8 aprile - 16:32

Dopo stagioni vissute fuori dai grandi palcoscenici, il Manchester United, grazie all'ottimo lavoro di Michael Carrick in panchina, sembra ormai certo di centrare un posto tra le prime quattro in Premier League. Questo però, secondo Paul Scholes, leggenda indiscussa del club, non basta. L'ex centrocampista, intervenuto ai microfoni del podcast The Good, The Bad and The Football, ha dichiarato che per puntare a vincere la Premier e la Champions League serve un approccio spietato sul mercato. Scholes ha quindi stilato una vera e propria lista nera, indicando pubblicamente ben 8 giocatori. Secondo lo storico volto dei Red Devils, la dirigenza dovrebbe assolutamente cedere questi elementi in estate per tornare davvero competitiva ai massimi livelli europei.

Otto epurati illustri: da Maguire a Zirkzee — Ma quali sono i nomi fatti da Scholes? Si parte subito dallo zoccolo duro del reparto difensivo con Harry Maguire e Luke Shaw. "Non sono sicuro che punterei su Maguire per vincere la Champions, a meno che non abbia un Rio Ferdinand di fianco", ha ammesso l'ex centrocampista inglese. Mentre su Shaw ha precisato: "Quando gioca con continuità, non c'è terzino sinistro migliore al mondo, ma gioca troppo poco".

Continuano le bocciature nel reparto arretrato. In lista, infatti, sono presenti anche i recenti acquisti Leny Yoro, Noussair Mazraoui e Patrick Dorgu, che Scholes ha giudicato severamente definendolo solo un giocatore di rotazione fuori ruolo e non un titolare. Dal centrocampo in su, la mannaia cade inesorabile su Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee e Mason Mount. Proprio sull'ex Chelsea, Scholes ha sentenziato: "Probabilmente lo venderei. Mi piace, è un grande calciatore, ma non giocherà mai al posto di Bruno Fernandes, non so in quale altra posizione potrebbe giocare e ha troppi infortuni".

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Facce nuove in mediana: la benedizione per Tonali — Con le probabili partenze di Ugarte e Mount, e l'addio già annunciato di Casemiro a fine contratto, il centrocampo dei Red Devils avrebbe un disperato bisogno di forze fresche da affiancare al talento fatto in casa Kobbie Mainoo. Tra i vari profili accostati allo United dai media inglesi nelle ultime ore, spiccano i nomi di Elliot Anderson del Nottingham Forest, Adam Wharton del Crystal Palace e, soprattutto, il centrocampista della Nazionale italiana Sandro Tonali. Un terzetto che stuzzica non poco la fantasia di Paul Scholes, il quale ha dato la sua totale benedizione a questi possibili colpi di mercato per ricostruire un reparto nevralgico. Alla domanda su chi sceglierebbe per il nuovo Manchester United tra Tonali, Anderson e Wharton, la risposta della leggenda non ha lasciato spazio a compromessi: "Probabilmente alla squadra servono due di questi tre. Ma se dipendesse da me? Io li prenderei tutti e tre".