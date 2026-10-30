Patrick Stewart e l'Huddersfield Town, un legame che andava ben oltre il calcio. L'attore britannico, celebre per film storici come Star Trek e X-Men, è scomparso all'età di 86 anni, lasciando un ricordo indelebile anche tra i tifosi della squadra inglese che aveva sempre sostenuto fin da bambino. Il club non ne dimentica l'affetto e gli dedica un tributo carico di affetto, celebrando le sue origini e la sua fedeltà ai colori biancoblu, trovandosi spesso anche sugli spalti per seguire la sua passione oltre il grande schermo.

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"Sarà per sempre uno di noi": il commovente cordoglio dell'Huddersfield

Attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali ufficiale, l'ha espresso profondo dolore per la perdita del suo. Il club lo ha definito "un titano della sua arte e una leggenda ed eroe per milioni di persone in tutto il mondo", sottolineando quanto fossedelle proprie radici nello Yorkshire. Nel cordoglio si legge inoltre: "Sir Patrick era un Terrier in ogni senso e siamo orgogliosi di averlo considerato uno di noi", concludendo il messaggio con una frase particolarmentenel linguaggio dei tifosi dell'Huddersfield, legata all'identità del club: "Una volta Terrier, per sempre Terrier".

Stewart inoltre si è spesso recato a sostenere la propria squadra direttamente sugli spalti, non curandosi minimamente di essere 'paparazzato' dalle telecamere, sottolineando la purezza e la semplicità di un uomo che fuori dai set cinematografici diventava un normale tifoso come tanti. Nel novembre del 2024, infatti, l'attore è stato visto a Crawley mentre assisteva alla partita tra Huddersfield e Crawley Town, ripreso con scatti che lo mostravano sorridente nel seguire la propria squadra.

HUDDERSFIELD, INGHILTERRA - 13 MAGGIO: L'attore Patrick Stewart saluta la mascotte di Huddersfield Town Terry the Terrier mentre partecipa alla partita di Premier League tra Huddersfield Town e Arsenal al John Smith's Stadium il 13 maggio 2018 a Huddersfield, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Stewart e il legame con l'Huddersfield: una passione nata a sette anni