Il commovente messaggio dell'Huddersfield Town con cui saluta per l'ultima volta l'attore Patrick Stewart, leggenda del grande schermo scomparso a 86 anni
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Patrick Stewart e l'Huddersfield Town, un legame che andava ben oltre il calcio. L'attore britannico, celebre per film storici come Star Trek e X-Men, è scomparso all'età di 86 anni, lasciando un ricordo indelebile anche tra i tifosi della squadra inglese che aveva sempre sostenuto fin da bambino. Il club non ne dimentica l'affetto e gli dedica un tributo carico di affetto, celebrando le sue origini e la sua fedeltà ai colori biancoblu, trovandosi spesso anche sugli spalti per seguire la sua passione oltre il grande schermo.
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"Sarà per sempre uno di noi": il commovente cordoglio dell'HuddersfieldAttraverso un messaggio pubblicato sui propri canali ufficiale, l'Huddersfield Town ha espresso profondo dolore per la perdita del suo storico sostenitore. Il club lo ha definito "un titano della sua arte e una leggenda ed eroe per milioni di persone in tutto il mondo", sottolineando quanto fosse orgoglioso delle proprie radici nello Yorkshire. Nel cordoglio si legge inoltre: "Sir Patrick era un Terrier in ogni senso e siamo orgogliosi di averlo considerato uno di noi", concludendo il messaggio con una frase particolarmente significativa nel linguaggio dei tifosi dell'Huddersfield, legata all'identità del club: "Una volta Terrier, per sempre Terrier".
Stewart inoltre si è spesso recato a sostenere la propria squadra direttamente sugli spalti, non curandosi minimamente di essere 'paparazzato' dalle telecamere, sottolineando la purezza e la semplicità di un uomo che fuori dai set cinematografici diventava un normale tifoso come tanti. Nel novembre del 2024, infatti, l'attore è stato visto a Crawley mentre assisteva alla partita tra Huddersfield e Crawley Town, ripreso con scatti che lo mostravano sorridente nel seguire la propria squadra.
Stewart e il legame con l'Huddersfield: una passione nata a sette anniPatrick Stewart era un sostenitore di lunga data dell'Huddersfield e del calcio inglese, la cui passione era nata quando aveva appena sette anni e lo accompagnò per tutta la vita. Come riportato dalla stampa britannica, l'attore aveva raccontato a 'Sky Sports' di essere tifoso da circa settant'anni, spiegando quanto fosse emozionante per lui salire le scale di qualsiasi stadio, indipendentemente dalla sua posizione: un amore autentico, mai oscurato dalla fama internazionale raggiunta nel mondo del cinema e della televisione. La sua eredità, dunque, non appartiene soltanto alla recitazione: resterà anche nella memoria di una tifoseria che ha perso uno dei suoi sostenitori più celebri e affezionati.
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