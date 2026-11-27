La reazione dei tifosi marsigliesi a quelli bulgari è da condannare fermamente secondo Laurent Nunez
Le Classique, il gioco è fatto: i tifosi PSG esultano in faccia ai marsigliesi...
Il ministro dell'interno francese, Laurent Nunez, è stato interpellato nel programma "C à vous" di France questo venerdì. Il suo intervento si è reso necessario dopo i fatti verificatisi giovedì sera al Velodrome in occasione di Marsiglia-Levski Sofia. Prima che la gara valida per la quinta giornata di Europa League cominciasse, si è acceso l'astio tra le tifoserie, sfociato in autentici scontri.
Neanche a dirlo, Nunez ha preso le distanze da ogni incitamento ad odio e insulto razziale proferito nella serata di eri, al di là dello spicchio di tifosi che l'abbia proferito. Nello specifico 200 sostenitori della squadra bulgara assiepati nella tribuna Jean-Bouin sono venuti a contatto con dei marsigliesi presenti in curva sud.
Scontri Marsiglia-Levski Sofia, il ministro Nunez: "Sapevamo fosse ad alto rischio, ma la sicurezza c'era"Il primo interrogativo scaturito dopo quanto successo a Marsiglia riguarda il sistema di sicurezza e la sua effettiva preparazione per la partita di ieri. Ebbene, il ministro ha spazzato via ogni possibile dubbio: "Era più che sufficiente. Sapevamo sarebbe stata gara ad alto rischio e avevamo ingaggiato 8 reparti mobili di polizia. In Grecia i tifosi bulgari avevano causato gravi disordini e era stato loro impedito di viaggiare in Romania".
Nessun'assoluzione da parte dell'esponente del governo francese che, anzi, condanna ogni schieramento: "Ci è stato detto che 200 bulgari avrebbero fatto provocazioni e incitato all'odio, con tanto di saluti nazisti. Ciò non giustifica comunque la reazione dei tifosi marsigliesi. Condanno anche il loro di comportamento".Due i filoni d'inchiesta in atto, dunque: "Una prima indagine giudiziaria riguarda gli incitamenti all'odio, l'altra i saluti nazisti. Gli incidenti in galleria hanno portato il prefetto a far intervenire un'unità CRS per riportare all'ordine pubblico. Gli incidenti sono stati piuttosto gravi e non è affatto l'immagine che avremmo voluto dare di calcio. Parlerò con la stessa franchezza al mio omologo bulgaro".
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