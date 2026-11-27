Le Classique, il gioco è fatto: i tifosi PSG esultano in faccia ai marsigliesi...

Il ministro dell'interno francese, Laurent Nunez, è stato interpellato nel programma "C à vous" di France questo venerdì. Il suo intervento si è reso necessario dopo i fatti verificatisi giovedì sera al Velodrome in occasione di Marsiglia-Levski Sofia. Prima che la gara valida per la quinta giornata di Europa League cominciasse, si è acceso l'astio tra le tifoserie, sfociato in autentici scontri.

Neanche a dirlo, Nunez ha preso le distanze da ogni incitamento ad odio e insulto razziale proferito nella serata di eri, al di là dello spicchio di tifosi che l'abbia proferito. Nello specifico 200 sostenitori della squadra bulgara assiepati nella tribuna Jean-Bouin sono venuti a contatto con dei marsigliesi presenti in curva sud.

Scontri Marsiglia-Levski Sofia, il ministro Nunez: "Sapevamo fosse ad alto rischio, ma la sicurezza c'era"

Il primo interrogativo scaturito dopo quanto successo a Marsiglia riguarda ile la sua effettiva preparazione per la partita di ieri. Ebbene, il ministro ha spazzato via ogni possibile dubbio: "Era più che sufficiente.In Grecia i tifosi bulgari avevano causato gravi disordini e era stato loro impedito di viaggiare in Romania".

MARSELLA, FRANCIA - 15 OTTOBRE: I tifosi dell'Olympique de Marseille hanno acceso un fumogeno sugli spalti durante la partita della Fase a Gironi MD2 della UEFA Europa League 2026/27 tra Olympique de Marseille e Olympiacos FC allo Stade Velodrome il 15 ottobre 2026 a Marsiglia, Francia. (Foto di Catherine Steenkeste/Getty Images)

Nessun'assoluzione da parte dell'esponente del governo francese che, anzi, condanna ogni schieramento: "Ci è stato detto che 200 bulgari avrebbero fatto provocazioni e incitato all'odio, con tanto di saluti nazisti. Ciò non giustifica comunque la reazione dei tifosi marsigliesi. Condanno anche il loro di comportamento".

Due i filoni d'inchiesta in atto, dunque: "Gli incidenti in galleria hanno portato il prefetto a far intervenire un'unità CRS per riportare all'ordine pubblico.Parlerò con la stessa franchezza al mio omologo bulgaro".