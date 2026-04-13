A far parlare del match infatti sono gli scontri tra i tifosi delle due squadre, iniziati dall'arrivo dei tifosi ospiti a Sion e continuati al termine della gara.

Francesco Di Chio 13 aprile - 20:53

A Sion si è tenuta la gara tra l'omonima squadra di casa e il Lausanne, vinta per 3-0 dai padroni di casa. Ma, purtroppo, a far discutere non è il risultato della partita quanto ciò che è accaduto tra le due tifoserie. Infatti le tensioni tra i due gruppi sono iniziate già dall'arrivo dei tifosi del Lausanne alla stazione FFS della città. Durante tutto il corteo, stando a quanto rilasciato dal Ministero e dalla polizia cantonale, ci sarebbero stati atti vandalici e i primi segni di tensione.

Scontri tra i tifosi di Sion e Lausanne — Secondo Ansa, il bilancio degli scontri tra i tifosi di Sion e Lausanne di Super League ammonta a vari incendi appiccati in giro per la città, numerosi atti vandalici e dei feriti lievi. I sostenitori delle due squadre si sarebbero scontrati prima dell'inizio della gara e anche dopo il fischio finale.

Purtroppo non è bastata la partita a placare gli animi, che si sono riaccesi appena fuori dallo stadio Tourbillon. Da una parte e dall'altra sono stati infatti utilizzati oggetti pirotecnici di vario tipo e petardi, che hanno provocato anche qualche incendio.

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Il bilancio — Secondo la Polizia svizzera, l'utilizzo dei petardi ha provocato vari incendi sulle rive del Rodano e anche sul tetto di un edificio, che però sono stati tempestivamente spenti con l'intervento dei vigili del fuoco di Sion. Inoltre gli scontri fuori dallo stadio hanno coinvolto vari tifosi, che hanno riportato escoriazioni, ferite lievi e contusioni. I feriti sono stati tempestivamente medicati sul posto da un unità medica ambulante.

E' stato poi necessario anche l'intervento della stessa polizia svizzera, che ha dovuto adoperare vari mezzi per dividere i gruppi di tifosi, tra cui dei gas lacrimogeni. Stando sempre a quanto riporta la polizia, nessuno degli agenti coinvolto negli scontri è rimasto ferito. Le autorità locali apriranno le indagini per approfondire le dinamiche relative all'accaduto, e non si escludono provvedimenti verso le persone coinvolte.