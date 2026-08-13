Il club militante in seconda divisione scozzese rischierebbe di perdere un buon numero di partite a tavolino a causa dei molti infortuni
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Il campionato scozzese di seconda divisione, la Scottish Championship, è iniziata da appena due giornate e la situazione per una delle partecipanti si è immediatamente fatta critica. Stiamo parlando del Greenock Morton. La squadra di Ian Murray non ha ancora ottenuto una vittoria in questa stagione e quel che è peggio è che i biancoblu rischiano di dover aspettare ancora molto prima di conquistare la prima vittoria. Ecco la situazione.
Scozia, solo 13 giocatori a disposizione: Greenock Morton nei guai"Se continuiamo così, c'è una concreta possibilità che dovremo perdere delle partite a tavolino, e questo sarebbe lo scenario peggiore per tutti". Non servono altre parole per descrivere la situazione che sta vivendo il Greenock Morton. Ian Murray, l'allenatore del club scozzese, ha descritto accuratamente il difficile momento che sta vivendo la sua squadra e a quanto pare non solo per gli scarsi risultati in campo.
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La volontà di Murray di evitare che il reparto infermeria si ingrandisse ulteriormente ha spinto a concedere ai suoi giocatori giovedì e venerdì di riposo. "Il motivo è che non possiamo permetterci altri infortuni e i giocatori hanno bisogno di una pausa mentale dalla mia voce - continua il tecnico dei biancoblu - Abbiamo anche delle coppe da disputare, è dura per tutti, ma è davvero, davvero dura per i giocatori". Fortunatamente per Murray, il Greenock Morton non scenderà in campo fino al 22 agosto, il che darà loro il tempo necessario per recuperare e riorganizzarsi. La sfida sarà contro l'Arbroath, anch'essa ancora a secco di vittorie.
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