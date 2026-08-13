Il campionato scozzese di seconda divisione, la Scottish Championship, è iniziata da appena due giornate e la situazione per una delle partecipanti si è immediatamente fatta critica. Stiamo parlando del Greenock Morton. La squadra di Ian Murray non ha ancora ottenuto una vittoria in questa stagione e quel che è peggio è che i biancoblu rischiano di dover aspettare ancora molto prima di conquistare la prima vittoria. Ecco la situazione.

Scozia, solo 13 giocatori a disposizione: Greenock Morton nei guai

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"Se continuiamo così, c'è una concreta possibilità che dovremo perdere delle partite a tavolino, e questo sarebbe lo scenario peggiore per tutti". Non servono altre parole per descrivere la situazione che sta vivendo il. Ian, l'allenatore del club scozzese, ha descritto accuratamente il difficile momento che sta vivendo la sua squadra e a quanto pare non solo per gli scarsi risultati in campo.Dopo sei giornate, i biancoblu non hanno ottenuto una vittoria e inoltre adesso il tecnico scozzesea causa dei molti infortuni che hanno colpito il resto dell'organico. Secondo il regolamento, infatti, la squadra deve presentarsi alle partite con minimo 16 giocatori tra titolari e riserve. Se il numero dovesse risultare minore a quello stabilito la pena è la sconfitta a tavolino. Proprio quello a cui rischia di andare incontro il Greenock. Se non è già sicuro.

GREENOCK, SCOZIA - 24 APRILE: Il Primo Ministro scozzese John Swinney (secondo da sinistra) gioca a calcio con l'attore scozzese Martin Compston (a destra) durante una visita elettorale al Greenock Morton Football Club, il 24 aprile 2026 a Greenock, in Scozia. Lo Scottish National Party (SNP) è attualmente favorito per le elezioni di Holyrood del 7 maggio 2026. I sondaggi recenti indicano un netto vantaggio del partito, con diverse rilevazioni che suggeriscono come esso possa aver già ottenuto la maggioranza assoluta. (Foto di Jeff J Mitchell/Getty Images)

La volontà di Murray di evitare che il reparto infermeria si ingrandisse ulteriormente ha spinto a concedere ai suoi giocatori giovedì e venerdì di riposo. "Il motivo è che non possiamo permetterci altri infortuni e i giocatori hanno bisogno di una pausa mentale dalla mia voce - continua il tecnico dei biancoblu - Abbiamo anche delle coppe da disputare, è dura per tutti, ma è davvero, davvero dura per i giocatori". Fortunatamente per Murray, il Greenock Morton non scenderà in campo fino al 22 agosto, il che darà loro il tempo necessario per recuperare e riorganizzarsi. La sfida sarà contro l'Arbroath, anch'essa ancora a secco di vittorie.