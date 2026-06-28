La Scozia è stata una delle delusioni di questo Mondiale. Arrivata con un grande bagaglio tecnico, non è riuscita ad esprimere a pieno il suo potenziale: la vittoria iniziale contro Haiti è stata l'unica nota positiva di una competizione finita nel peggiore dei modi. Perché contro Marocco e Brasile, non si è mai vista quella qualità che i tifosi si aspettavano: solo un gol fatto in 3 partite. E atteggiamento passivo nella larga sconfitta contro la selezione brasiliana. Ora è tempo di cambiamenti. Clarke, dopo 7 anni alla guida della Nazionale, ha deciso di dire addio alla sua Scozia. A pesare sulla scelta, la delusione del Mondiale e la convinzione di non poter dare altro.

Scozia, la lettera di Clarke

L'orgoglio di essere tornati a giocare un Mondiale rimane. La Scozia è tornata ad essere una delle nazioni europee più forti al mondo. Il merito va a: è stato lui l'artefice di questa rinascita. Il sentore di un addio si avvertiva già ad inizio Mondiale, poi diventato realtà con la sconfitta contro il Brasile.E la lettera che ha voluto scrivere per i propri tifosi, parla proprio di questo: "La parte più emozionante di questo addio è dedicata ai miei giocatori, senza i quali non avremmo avuto nessuno dei ricordi che abbiamo accumulato dal 2019 ad oggi. Si meritano tutti gli elogi e l'ammirazione che ricevono ed è stato davvero un onore essere chiamato il loro allenatore. Grazie per l'invito e buona fortuna al mio successore".

GLASGOW, SCOZIA - 15 OTTOBRE 2024: Steve Clarke, commissario tecnico della Scozia, reagisce durante la partita del Gruppo A1 della Lega A della UEFA Nations League 2024/25 tra Scozia e Portogallo, disputata il 15 ottobre 2024 a Glasgow, in Scozia. (Foto di Euan Cherry/Getty Images)

Il saluto della Federazione

A salutarlo anche latramite le parole dell'ad Ian: "Pur essendo tutti delusi dall'eliminazione dalla fase a gironi della Coppa del Mondo, non dobbiamo perdere di vista gli innegabili progressi compiuti durante i sette anni di Steve alla guida della squadra. Partendo da una squadra di quarta fascia nel 2019 e arrivando a vincere il nostro girone di qualificazione ai Mondiali, ha ampiamente adempiuto al suo compito di riportare la Scozia a un grande torneo. Ringraziamo Steve per il suo contributo da record e sappiamo che, una volta superata la delusione per l'eliminazione dalla Coppa del Mondo, i tifosi scozzesi saranno grati per il ricordo di aver sfilato con orgoglio in occasione di grandi tornei".