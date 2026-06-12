Tutta la Scozia è in ansia per Scott McTominay. Il centrocampista dell'Armata Tarthan è stato nelle ultime ore fermato da un forte mal di stomaco e per questo i medici hanno deciso di isolarlo dal resto della squadra. Il centrocampista del Napoli, infatti, ha fatto il viaggio in compagnia solo dello staff medico. La squadra di Steve Clarke debutterà nella notte tra sabato e domenica e adesso spera di recuperare il suo giocatore più rappresentativo.

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Scozia, paura per Scott McTominay: fermato da un forte attacco di stomaco. Squadra e tifosi in ansia

Mancano poche ore al debutto dellanele Stevedeve fare i conti con un grandissimo problema. Il suo miglior giocatore, Scott McTominay , è stato colto da un forte attacco di stomaco. Imprevisto che adesso mette in forte dubbio la presenza del giocatore del Napoli nella sfida contro. Per via precauzionale, il classe '96 non ha preso parte all'ultimo allenamento e non ha viaggiato con il resto della squadra, ma solo in compagnia dello staff medico.

Già nelle scorse settimane la Scozia è stata colpita da qualche infortunio, tra cui quello di Gilmour che ha dovuto rinunciare alla convocazione, e per questo ha deciso di alzare al massimo l'attenzione per evitare nuove defezioni che comprometterebbero il suo cammino ai gironi. In conferenza stampa, il compagno Kenny McLean ha chiarito la situazione: "Speriamo non si diffonda. Incrociamo le dita, Scott starà bene. È un giocatore speciale e lo vogliamo tutti disponibile".

GLASGOW, SCOZIA - 28 MARZO: Scott McTominay della Scotland national football team durante una partita amichevole internazionale tra Scozia e Giappone il 28 marzo 2026 a Glasgow, Scozia. (Foto di Zak Mauger/Getty Images)

Sia McLean che tutta la squadra sanno quanto sia importante la presenza di McTominay, tuttavia il giocatore del Norwich City predice cautela: "Non c’è bisogno che mi dilunghi troppo su di lui, tutti sanno quanto sia importante. È un lavoro di squadra e lo sarà sempre, ma quando hai giocatori speciali come lui, vuoi che siano disponibili. Sono sicuro che lo saranno”.

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