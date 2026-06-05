"Non credo che il Real Madrid abbia problemi", ha detto Clarence Seedorf parlando con Marca del momento di transizione del Real. Il campione olandese, ha parlato di questa tematica e si è detto molto sicuro e fiducioso per il futuro dei blancos.

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"Hanno vinto sei Champions League negli ultimi 12 anni"

On this day, in 2002, Clarence Seedorf scored without a doubt the best brace of all time against Juventus. 🤯🇳🇱😱 pic.twitter.com/BLKiTOM6M0 — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) March 8, 2024

Serve tempo per ricostruire un progetto vincente

Marca ha intervistatoa margine della presentazione di una esclusiva tuta sportiva. Una collaborazione tra Just Eat e Filling Pieces che hanno lanciato questo esclusivo capo di abbigliamento disegnato con l'aiuto dell'olandese e di Xavi Simons. L'ex Milan , intervistato, ha detto la sua sul complesso e difficile momento del: "Il club si trova in un momento di riflessione e transizione. L'obiettivo è quello di costruire un nuovo progetto vincente che definirà di nuovo una nuova era". L'ex centrocampista, quindi, è fiducioso e ritiene si tratti solamente di un periodo di passaggio destinato a migliorare. Ci tiene, comunque, a far notare che: "Hanno vinto sei Champions League negli ultimi 12 anni e ne hanno 15 in totale. Ci sono dei cicli e ora è il momento di una transizione".Secondo Seedorf, inoltre, la stagione appena terminata non è stata esageratamente negativa: "Il Real deve rimanere sempre al vertice. Ma non sono preoccupato. Sono stati eliminati ai quarti di finale di Champions League dal Bayern, che per me è stata una delle migliori squadre di questa edizione, e sono arrivati ​​secondi in Liga. Alla fine, non è stata una stagione così brutta; non si può vincere sempre tutto", ha detto.

La chiave, per i tifosi e per il futuro, è la pazienza: "Bisogna essere pazienti. Hanno una grande rosa, hanno ottimi giocatori. Oggi nessuno ha pazienza, tutti vogliono tutto e subito. Ma non funziona così. La scorsa stagione se n'è andato un allenatore davvero eccezionale come Carlo Ancelotti, e per costruire un progetto vincente serve tempo".

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