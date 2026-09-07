Il gol al 91° minuto di Espiau Hernandez ha garantito al Saragozza di tornare al successo dopo una tristissima retrocessione in Serie C.
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Una vittoria liberatoria per il Saragozza. Il successo degli spagnoli non fa notizia soltanto perché è il primo della stagione, ma soprattutto per l'astinenza da +3 che perdurava addirittura da marzo. I tifosi e il club si augurano sia soltanto l'inizio di una progressiva risalita.
Finalmente Real Saragozza, prima vittoria dopo 6 mesi di digiunoLo scorso anno per il Saragozza era terminato con una tristissima retrocessione in terza divisione spagnola. Non essere riusciti a mantenere la categoria è stato uno smacco importante per la società che non assaporava il gusto della vittoria da circa sei mesi. Per l'esattezza il Saragozza non festeggiava un successo dal 29 marzo scorso, quando i biancoblù si imposero 2-0 sul Racing. In quel momento si credevano ancora pienamente in corsa per salvarsi. Il Racing primeggiava in seconda divisione.
Da quel match, invece, si sono susseguite ben 11 giornate di campionato ricche di delusioni e senza alcun trionfo. Nello specifico i punti conquistati negli ultimi due mesi stagionali furono appena tre, frutto di altrettanti pareggi. Ad essi si aggiunsero sette sconfitte che decretarono la retrocessione. Dopo un discreto andamento in precampionato, anche questa stagione non è cominciata al meglio.
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