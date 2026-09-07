Una vittoria liberatoria per il Saragozza. Il successo degli spagnoli non fa notizia soltanto perché è il primo della stagione, ma soprattutto per l'astinenza da +3 che perdurava addirittura da marzo. I tifosi e il club si augurano sia soltanto l'inizio di una progressiva risalita.

Finalmente Real Saragozza, prima vittoria dopo 6 mesi di digiuno

Lo scorso anno per il Saragozza era terminato con una tristissima retrocessione in terza divisione spagnola . Non essere riusciti a mantenere la categoria è stato uno smacco importante per la società che non assaporava il gusto della vittoria da circa. Per l'esattezza il Saragozza non festeggiava un successo dal 29 marzo scorso, quando i biancoblù si imposero 2-0 sul Racing. In quel momento si credevano ancora pienamente in corsa per salvarsi. Il Racing primeggiava in seconda divisione.

ZARAGOZA, SPAGNA - 8 MAGGIO: I giocatori del RCD Espanyol lanciano in aria il loro allenatore Vicente Moreno durante la partita di Liga Smartbank tra Real Zaragoza e RCD Espanyol a La Romareda l'8 maggio 2021 a Zaragoza, in Spagna. Gli stadi sportivi in tutta la Spagna rimangono sotto severe restrizioni a causa della pandemia di Coronavirus, poiché le leggi governative sul distanziamento sociale vietano ai tifosi di entrare negli impianti, facendo sì che le partite si giochino a porte chiuse. (Foto di Eric Alonso/Getty Images)

Da quel match, invece, si sono susseguite ben 11 giornate di campionato ricche di delusioni e senza alcun trionfo. Nello specifico i punti conquistati negli ultimi due mesi stagionali furono appena tre, frutto di altrettanti pareggi. Ad essi si aggiunsero sette sconfitte che decretarono la retrocessione. Dopo un discreto andamento in precampionato, anche questa stagione non è cominciata al meglio.

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Contro il, il 30 agosto, è stata incassata l'ottava sconfitta delle ultime undici gare ufficiali del Saragozza. Proprio per questo, la rete siglata al 91° minuto dacontro l'Antequera è da considerarsi liberatoria. Soltanto venti minuti prima il Saragozza aveva mancato un rigore con Ander Herrera. Gli spagnoli sono consideratiper ritornare presto in Seconda divisione e non vincere ancora avrebbe aggravato la crisi della squadra. Prossima avversaria è il Torremolinos e l'obiettivo è dare finalmente continuità alla vittoria conseguita.