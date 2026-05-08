La rabbia del popolo del Real Zaragoza non si placa e non bastano più i cori e i fischi, ora la Federazione dei Tifosi punta a far vendere il club ai proprietari chiedendone l'uscita immediata e la squalifica a vita. Una mossa drastica, ma che riflette perfettamente il sentimento di una tifoseria che si sente presa in giro ormai da tempo.

La stagione attuale del Real Saragozza è stata un incubo a occhi aperti, con la squadra che si trova in piena zona retrocessione al 21^ posto della Seconda Divisione. Nonostante le ambizioni della proprietà, i risultati sul campo hanno alimentato ulteriormente la contestazione dei tifosi che ora li vogliono lontani dal club a tutti i costi.

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SARAGOZZA, SPAGNA - 08 MAGGIO: Vista generale dello stadio prima della partita di Liga Smartbank tra Real Saragozza e RCD Espanyol alla Romareda l'08 maggio 2021 a Saragozza, Spagna. Gli stadi sportivi in tutta la Spagna rimangono sotto strette restrizioni a causa della pandemia di Coronavirus, poiché le leggi governative sul distanziamento sociale vietano l'ingresso dei tifosi all'interno degli impianti, con la conseguente disputa delle partite a porte chiuse. (Foto di Eric Alonso/Getty Images)

Real Zaragoza, la causa della rabbia dei tifosi

Inl'attuale proprietà ha trascinato il club nel baratro e, nonostante il merito di aver risanato i conti, l'aspetto sportivo è stato un. La protesta dei tifosi mette nero su bianco una serie di errori imperdonabili, come le stagioni passate costantemente a lottare per la salvezza, culminate con l'attuale annata che sembra condannare la squadra alla retrocessione.

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I tifosi puntano il dito contro una dirigenza che ha trascinato il Real Zaragoza in un abisso senza precedenti. Sotto accusa non c'è solo l'abbandono da parte del presidente Jorge Mas, ma anche la perdita d'identità del club, popolato da dirigenti privi di legame con il territorio. A completare il quadro di totale sfiducia, pesano i sospetti su operazioni di mercato opache e trattative ambigue con altri club.

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I tifosi sono pronti a replicare le storiche proteste che già in passato hanno eliminato gestioni inadeguate (come quella di), con il solo scopo di liberare la loro squadra del cuore. La richiesta è, competente e capace di ridare dignità a

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