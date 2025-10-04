Questa settimana in particolar modo è stata per loro davvero speciale: ben tre sue quattro infatti, sono andati in gol, celebrando un vero magic moment e conquistando un Guinness World Record.

Alessia Bartiromo 4 ottobre - 10:37

Non sempre i figli d'arte nel calcio riescono ad essere all'altezza dei genitori, ancor più quando il loro nome è importante ed è ben impresso nella storia dello sport. Non è questo il caso dei fratelli Kluivert, che rendono costantemente orgoglioso il papà Patrick con una carriera sempre più importante e in crescita. Questa settimana in particolar modo è stata per loro davvero speciale: ben tre sue quattro infatti, sono andati in gol, celebrando un vero magic moment.

La Uefa Youth League di Shane e la rete di Ruben — La settimana magica dei fratelli Kluivert è iniziata con la UEFA Youth League, il regno del più piccolo, Shane. Dopo aver compiuto da poco 18 anni, è entrato nella ripresa ed è stato tra gli artefici della vittoria finale dei blaugrana contro il Paris Saint-Germain in rimonta per 2-1. Complimenti e standing ovation per lui, per una prestazione davvero di altissimo livello, qualità e carattere.

Il giorno dopo, ci ha pensato il fratello Ruben a gonfiare la rete con il suo Olympique Lione, questa volta contro l'RB Salisburgo, vincendo 2-0 e sancendo la seconda vittoria per il suo team in Europa League. Inoltre, ha contribuito a un record importante: la 200^ vittoria del club francese in una competizione europea. Non male, ancor più considerando che la sua avventura a Lione sia iniziata da pochissimo ma si sta già ambientando benissimo.

I fratelli Kluivert celebrano il record di Justin e il gol contro il Fulham — Il più noto dei fratelli Kluivert, con una carriera maggiormente lanciata, è sicuramente Justin, punta di diamante del suo Bournemouth. La settimana è inizia già nel migliore dei modi, conquistando un Guinness World Record per aver segnato tre rigori in una partita di Premier League. Non ancora domo, è stato protagonista della vittoria contro il Fulham, in rimonta per 3-1. Una bellissima soddisfazione per lui e anche per il papà Patrick che lo osserva e osserva tutti i figli donando loro consigli e supporto.

L'unico a non essere stato protagonista è Quincy, il fratello Kluivert maggiore, che attualmente gioca per lo Zeeburgia, squadra che partecipa nel campionato amatoriale nei Paesi Bassi. Non solo il calcio per lui: lontano dal rettangolo verde di gioco infatti, è un ottimo Dj.