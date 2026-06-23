Il mondo del calcio francese è sotto shock per quanto accaduto a Kenzo Kies, giovane calciatore del Guingamp di appena 21 anni. Secondo quanto riportato da RMC Sport, il giocatore si trova in stato di morte cerebrale dopo essere rimasto vittima di un tragico incidente nelle acque del Rodano.

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Kenzo Kies muore a 21 anni, cosa è successo e la ricostruzione della vicenda

La drammatica vicenda si è verificata nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17:30. Kies si trovava insieme a due amici in una zona situata all'altezza del Parco della Feyssine, tra Villeurbanne e Caluire-et-Cuire, nei pressi di Lione. I tre avrebbero deciso di fare il bagno nel fiume, nonostante l'area fosse ufficialmente vietata alla balneazione.

Per cause ancora da chiarire, il giovane calciatore avrebbe avuto difficoltà a rientrare a riva, finendo in una situazione di grave pericolo. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma le condizioni del giocatore sono apparse fin da subito estremamente critiche. Nelle ore successive è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire: il 21enne sarebbe stato dichiarato in stato di morte cerebrale.

🚨 Kenzo Kies (21 ans), joueur de Guingamp, est en état de mort cérébrale après s’être noyé dans le Rhône. 💔



L’ancien joueur de Saint-Étienne et l’OL nageait avec deux amis à 17:30 hier. 😪



Les faits se sont déroulés dans une zone interdite à la baignade, au niveau du parc de… https://t.co/TTZqnmaMTo pic.twitter.com/iuvYUPQiVG — BeFootball (@_BeFootball) June 23, 2026

La notizia ha sconvolto il calcio francese. Kies era considerato un giovane talento e aveva costruito il proprio percorso calcistico in importanti settori giovanili. Prima di approdare al Guingamp, infatti, aveva vestito le maglie delle giovanili del Saint-Étienne e dell'Olympique Lione, due club storici del panorama transalpino.

Nelle ultime ore sono stati numerosi i messaggi di vicinanza e sostegno arrivati da tifosi, compagni di squadra e addetti ai lavori. L'intero ambiente calcistico si è stretto attorno alla famiglia del ragazzo, colpita da una tragedia che lascia senza parole. Mentre le autorità continuano gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente, il pensiero di tutti è rivolto a Kenzo Kies e ai suoi cari. Una notizia drammatica che ha profondamente scosso non solo il mondo dello sport, ma l'intera comunità francese.

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