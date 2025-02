Shock in Inghilterra: guardalinee accusato di violenza su una minorenne

Gareth Viccars, fischietto 46enne, avrebbe abusato sessualmente di una ragazza di età compresa tra i 13 e 15 anni e sarà giudicato a marzo

Alessandro Stella 18 febbraio - 12:32

Uno scandalo scioccante travolge il calcio inglese e la classe arbitrale inglese. L’assistente Gareth Viccars, assistente di gara 46enne di Milton Keynes che in carriera ha diretto anche gare di Fa Cup, è stato accusato di aver “abusato sessualmente di una ragazza minorenne di età compresa tra i 13 e i 15 anni” e di “averla toccata intenzionalmente, senza ragionevolmente credere che avesse 16 anni o più”. 16 anni è l’età del consenso prevista nel Sexual Offences Act del 2003, la legge per i casi di violenza sessuale in Inghilterra. Viccars è comparso lo scorso 7 febbraio alla Willesden Magistrates Court ed è stato messo in custodia cautelare. Il 7 marzo invece l’assistente arbitrale si presenterà alla Snaresbrook Crown Court di Londra, dove dovrebbe leggere la propria dichiarazione di colpevolezza e attendere la condanna.

Football assistant referee, 46, 'charged with child sex offence involving teenage girl' https://t.co/neds1BFqUV

— Mail Sport (@MailSport) February 17, 2025

I fatti risalenti al 2021 ma denunciati solo recentemente — Le accuse e le successive indagini nei confronti di Viccars sono partite solamente in tempi recenti, ma i fatti risalgono a diversi anni fa. Il reato sarebbe stato commesso infatti il 15 novembre 2021, nella zona est di Londra. La Professional Game Match Officials Limited, organo responsabile dell’arbitraggio inglese professionistico, e la English Football League hanno sospeso Viccars nel momento in cui gli inquirenti hanno dato il via all’indagine. “Non appena le accuse sono venute alla luce, il signor Viccars è stato immediatamente bloccato dal poter svolgere il suo ruolo” -ha dichiarato al Mail Sport un portavoce del Pgmol- “Poiché la questione è oggetto di un'indagine di polizia in corso, non siamo in grado di rilasciare ulteriori dichiarazioni”.

Refereeing at the highest levels of the game - it could be you

Search ‘Get into Refereeing’ to take the next step! pic.twitter.com/1fJ7hn25hF

Viccars, tra arbitraggio e agenzia immobiliare — L’assistente inglese come occupazione principale svolge la professione di agente immobiliare. Durante la sua carriera da guardalinee ha partecipato a 13 match di Fa Cup e a 12 di Carabao Cup. Per il resto non ha mai esordito in Premier League, non andando oltre la Football League One, nota come la terza serie inglese. L’ultima presenza in campo di Viccars è stata registrata proprio in questa categoria. Il 3 febbraio 2024 il fischietto di Milton Keynes era stato designato per Charlton Athletic-Derby County. Nella stagione 2024/2025 invece non ha mai arbitrato, segno che la sospensione del Pgmol potrebbe essere arrivata nei mesi centrali dello scorso anno. Da capire se nelle prossime ore o nei prossimi giorni i vertici del calcio inglese prenderanno una posizione pubblica sui fatti. In attesa ovviamente del corso che farà la giustizia penale.