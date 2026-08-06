Tragedia nel calcio ugandese. David Owori, 27 anni, storico difensore della SC Villa, è stato ucciso durante un'aggressione a Kampala mentre faceva rientro a casa. Secondo le prime ricostruzioni, la notte di martedì una gang di strada avrebbe affrontato il calciatore per rubargli il telefono e altri effetti personali. A seguito della reazione di Owori, gli assalitori lo avrebbero colpito violentemente con pietre da pavimentazione, provocandogli ferite gravissime.

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Il ricovero e l'annuncio della morte:

Rinvenuto dai passanti privo di sensi, il giocatore è stato soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale. Dopo un primo ricovero, è stato trasferito alla, dove i medici non sono riusciti a salvarlo a causa della gravità dei traumi riportati.

La SC Villa ha annunciato con dolore la scomparsa del proprio capitano, ricordandolo come "un leader, un fratello e un amico". Al cordoglio si è unita la federazione ugandese attraverso le parole del presidente Moses Magogo, che ha definito Owori "una fonte d’ispirazione per un’intera generazione", sottolineando il coraggio con cui ha sempre rappresentato il club e il Paese.

La notizia ha sconvolto l'intera nazione. Come riporta la BBC Africa, le forze dell'ordine hanno aperto un fascicolo per omicidio e stanno analizzando i rilievi sulla scena del crimine per rintracciare i responsabili. Anche il Parlamento ugandese ha espresso la propria vicinanza osservando un minuto di silenzio e chiedendo giustizia rapida.

David Owori rappresentava un pilastro del calcio locale. Pur non avendo mai debuttato in nazionale maggiore, in carriera vantava anche alcune esperienze in Europa, tra Spagna e Svezia. La sua prematura scomparsa lascia un vuoto incolmabile nell'intero movimento sportivo ugandese. Tanti colleghi, tifosi e appassionati di tutto il continente stanno inondando i social di messaggi in suo ricordo, unendosi al dolore di una famiglia devastata da un tragico e ingiustificabile atto di violenza urbana.