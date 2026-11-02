La partita di cartello del quarto turno della League Phase di Champions League si gioca al Riyadh Air Metropolitano, sede della finalissima. I padroni di casa dell'Atletico Madrid, sedicesimi a quattro punti, ospitano un incerottato Bayern Monaco, mai così in difficoltà di risultati e uomini. I bavaresi dovranno fare a meno di Ismael Saibari, Jamal Musiala, Luis Diaz e Serge Gnabry, tutti ai box per infortunio. Il peso dell'attacco cadrà, dunque, sui piedi del neo Pallone d'Oro Kane, esaltato notevolmente dal Cholo Simeone in conferenza stampa.

Kane come fonte d'ispirazione

Il, che di campioni ne ha allenati parecchi, è rimasto impressionato dalla crescita di, definendo meritato il suouna settimana fa: "Kane ha vinto il Pallone d'Oro meritatamente. È incredibile, mi è sempre piaciuto. Nel corso degli anni ha sempre trovato posizioni e spazi migliori in cui giocare, è forte a far uscire la squadra dalla difesa nei momenti di necessità, ma comunque rimane un uomo che sente la porta.".

VALENCIA, SPAIN - OCTOBER 31: Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, guarda prima della partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Levante UD e Atletico de Madrid al Ciutat de Valencia il 31 ottobre 2026 a Valencia, Spagna. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Il Bayern, però, non è soltanto Kane. E, anche se l'inizio di stagione è stato zoppicante, con tre pareggi in Bundesliga e due in Champions, con le continue defezioni e l'incidente occorso a Kompany, i bavaresi rimangono una super squadra: "Vorrei attaccare 80 minuti e lasciarne dieci a loro. Vorrei segnare un gol con 20 tocchi come al Levante... ma la realtà è un'altra cosa. Troviamo una squadra potente e forte, sapendo di dover affrontare momenti difficili per riuscire a uscire da una pressione che loro fanno a regola d'arte".

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Stagione da incorniciare ma c'è una nota dolente

Nel fine settimana, grazie alla vittoria sul campo del, l'ha centrato la settima vittoria consecutiva del suo campionato, posizionandosi al secondo posto a -2 dal, atteso al Metropolitano domenica sera. Simeone , in carica dal 2012, ha ottenuto ilsuccesso in Liga, diventando il primo di tutti i tempi tra gli allenatori nel massimo campionato spagnolo. Nelle ultime settimane è rientrato anche il malumore legato a, che ha trovato due reti nelle ultime tre, prendendosi gli applausi del popolo colchoneros, dopo aver chiesto scusa per le dichiarazioni estive.

MADRID, SPAIN - OCTOBER 13: Ademola Lookman dell'Atletico de Madrid in azione durante la partita della fase a gironi MD2 della UEFA Champions League 2026/27 tra Atletico de Madrid e Manchester United all'Estadio Metropolitano il 13 ottobre 2026 a Madrid, Spagna. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

Tuttavia, c'è un'unica nota stonata e riguarda Ademola Lookman. Il nigeriano ha trovato due gol e un assist da agosto, perdendo lo smalto mostrato al suo arrivo lo scorso gennaio. Non è più un punto fermo della squadra, ma Simeone lo sprona in questo modo: "Non so se Lookman sta giocando in una posizione in cui non vuole giocare. Non è partito nel modo in cui avrebbe voluto, ma la stessa cosa è successa a Julián la scorsa stagione, e lui ne è uscito. Anche Griezmann. Lookman è il giocatore che ha più duelli nel terzo finale, e ho molta fiducia in lui. Non voglio che si faccia prendere dalla frustrazione. Fa parte della vita e del calcio. Il gol che gli aprirà la porta arriverà".