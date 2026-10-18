L'autore del gol decisivo in Espanyol-Atletico Madrid viene incensato dal suo allenatore
Atletico Madrid, il gesto di Simeone per risollevare la squadra dopo il ko
L'Atletico Madrid si è imposto sull'Espanyol grazie al gol di Alex Baena. La firma dell'attaccante spagnolo ha garantito tre punti preziosi alla squadra di Simeone che insegue il Barcellona sempre più primo in classifica. Secondo l'ex giocatore di Lazio e Inter, Baena è un giocatore diverso dagli altri. Bene che sia arrivato a Madrid, fornendo il suo contributo ai Colchoneros.
Atletico Madrid, Simeone coccola Baena: "È diverso, vi spiego"La banda di Simeone ha rischiato di fermarsi a Barcellona contro l'Espanyol. All'89° minuto, quindi, si è reso necessario lo zampino di Alex Baena, servito da Julian Alvarez. Nonostante sia rimasto in campo soltanto per gli ultimi 28 minuti di partita, il 25enne ha realizzato la rete decisiva, mandando in estasi i tifosi rojiblancos. Nelle 9 presenze stagionali di Liga, Baena si è dimostrato sempre più determinante e incisivo per i compagni di squadra. Ex Villarreal e Girona, l'attaccante spagnolo ha già segnato 5 gol e messo a referto 2 assist.
È servito un suo gol per risolvere una partita "molto dura", nella quale Simeone conferma che sono state create tante occasioni, ma la gara è rimasta in bilico fino alla fine. Proprio sul classe 2001, il tecnico argentino ha espresso delle considerazioni importanti: "È molto bravo, si fa vedere. Lo scorso anno aveva iniziato bene, salvo poi essere subentrati infortuni che non gli hanno consentito di rendere al meglio e come avrebbe voluto".
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