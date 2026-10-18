L'Atletico Madrid si è imposto sull'Espanyol grazie al gol di Alex Baena. La firma dell'attaccante spagnolo ha garantito tre punti preziosi alla squadra di Simeone che insegue il Barcellona sempre più primo in classifica. Secondo l'ex giocatore di Lazio e Inter, Baena è un giocatore diverso dagli altri. Bene che sia arrivato a Madrid, fornendo il suo contributo ai Colchoneros.

Atletico Madrid, Simeone coccola Baena: "È diverso, vi spiego"

La banda di Simeone ha rischiato di fermarsi a Barcellona contro l'Espanyol. All'89° minuto, quindi, si è reso necessario lo zampino di Alex Baena, servito da. Nonostante sia rimasto in campo soltanto per gli ultimi 28 minuti di partita, il 25enne ha realizzato la rete decisiva, mandando ini tifosi rojiblancos. Nelle 9 presenze stagionali di Liga, Baena si è dimostrato sempre più determinante e incisivo per i compagni di squadra. Ex Villarreal e Girona, l'attaccante spagnolo ha già segnatoe messo a referto 2 assist.

MADRID, SPAGNA - 13 OTTOBRE: Alex Baena dell'Atletico de Madrid osserva prima della partita della Fase a Gironi MD2 della UEFA Champions League 2026/27 tra Atletico de Madrid e Manchester United allo Stadio Metropolitano il 13 ottobre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

È servito un suo gol per risolvere una partita "molto dura", nella quale Simeone conferma che sono state create tante occasioni, ma la gara è rimasta in bilico fino alla fine. Proprio sul classe 2001, il tecnico argentino ha espresso delle considerazioni importanti: "È molto bravo, si fa vedere. Lo scorso anno aveva iniziato bene, salvo poi essere subentrati infortuni che non gli hanno consentito di rendere al meglio e come avrebbe voluto".

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Ancora sull'internazionale spagnolo: "Il Mondiale lo ha portato ad un livello diverso.È proprio per queste ragioni che lo avevamo cercato. Perché la differenza si veda, dovremo saperne gestire il minutaggio".