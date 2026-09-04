Dopo la telenovela estiva Alvarez rimarrà all'Atletico di Madrid e Simeone non intende fare a meno di lui.

Federico Iezzi
Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, osserva la partita di LaLiga EA Sports tra Atletico Madrid e FC Barcelona allo stadio Riyadh Air Metropolitano il 4 aprile 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

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Parlando con i giornalisti in conferenza stampa, prima della gara con l'Athletic Bilbao, Simeone ha confermato che Julian Alvarez rimarrà all'Atletico Madrid. La telenovela, dunque, è finita (almeno per ora) e l'argentino è stato reintegrato in rosa.

Simeone reintegra Julian Alvarez in rosa

Una telenovela di mercato durata tutta l'estate. E conclusasi, alla fine dei giochi, con un nulla di fatto. Julian Alvarez, stella dell'Atletico Madrid, voleva andare al Barcellona, squadra rivale dei Colchoneros. La società e il tecnico, Simeone, si sono però opposti e ne è nata anche una situazione di tensione e scontro. Alla fine, l'attaccante argentino non è stato venduto ed è rimasto, seppur non proprio felice, agli ordini dell'allenatore. Simeone, infatti, non intende fare a meno di lui e di certo non vuole tenerlo fuori rosa: è rimasto e giocherà. Di conseguenza è anche giunta l'ora di ricucire lo strappo.
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Lo ha fatto capire oggi proprio Simeone. L'allenatore dell'Atletico, infatti, nella conferenza stampa prima del match contro il Bilbao ha parlato anche della situazione di Julian. Come prima cosa ha chiarito che il centravanti è in rosa, rimarrà in squadra e intende convocarlo: "Si sta allenando molto bene. Lo voglio convocare per la prossima partita io e i suoi compagni, ci auguriamo il meglio per lui".

Atletico de Madrid v Girona FC - LaLiga EA Sports
MADRID, SPAGNA - 17 MAGGIO: Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, osserva la partita prima dell'incontro di LaLiga EA Sports tra Atletico Madrid e Girona FC al Riyadh Air Metropolitano il 17 maggio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Il Cholo, poi, ha anche spiegato che spera che questa sia una esperienza formativa per Alvarez e che spera che si riscatti con i suoi gol. "Sono molto chiaro al riguardo: per me la vita è piena di opportunità. E ora Julián ha l'opportunità di fare le cose per bene. Spesso passiamo il tempo a giudicare e dovremmo, invece, giudicare meno e imparare di più. Spero che questa sia stata una esperienza formativa per lui. E spero sia felice. Come gli ha detto ieri Futre, a cui mando un abbraccio, in un video, spero anche che si riscatti facendo tanti gol".

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