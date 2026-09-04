Parlando con i giornalisti in conferenza stampa, prima della gara con l'Athletic Bilbao, Simeone ha confermato che Julian Alvarez rimarrà all'Atletico Madrid. La telenovela, dunque, è finita (almeno per ora) e l'argentino è stato reintegrato in rosa.

Dopo essere stato il nome più discusso di tutta l'estate, Julián Álvarez è rimasto a Madrid e Simeone non ha intenzione di escluderlo 😱#cronachedispogliatoio pic.twitter.com/dnwFml2KWI — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) September 4, 2026

Simeone reintegra Julian Alvarez in rosa

Unadurata tutta l'estate. E conclusasi, alla fine dei giochi, con un nulla di fatto. Julian Alvarez , stella dell'Atletico Madrid, voleva andare al, squadra rivale dei Colchoneros. La società e il tecnico, Simeone, si sono però opposti e ne è nata anche unae scontro. Alla fine, l'attaccante argentino non è stato venduto ed è rimasto, seppur non proprio felice, agli ordini dell'allenatore. Simeone, infatti,e di certo non vuole tenerlo fuori rosa: è rimasto e giocherà. Di conseguenza è anche giunta l'ora dilo strappo.

Lo ha fatto capire oggi proprio Simeone. L'allenatore dell'Atletico, infatti, nella conferenza stampa prima del match contro il Bilbao ha parlato anche della situazione di Julian. Come prima cosa ha chiarito che il centravanti è in rosa, rimarrà in squadra e intende convocarlo: "Si sta allenando molto bene. Lo voglio convocare per la prossima partita io e i suoi compagni, ci auguriamo il meglio per lui".

MADRID, SPAGNA - 17 MAGGIO: Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, osserva la partita prima dell'incontro di LaLiga EA Sports tra Atletico Madrid e Girona FC al Riyadh Air Metropolitano il 17 maggio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Il Cholo, poi, ha anche spiegato che spera che questa sia una esperienza formativa per Alvarez e che spera che si riscatti con i suoi gol. "Sono molto chiaro al riguardo: per me la vita è piena di opportunità. E ora Julián ha l'opportunità di fare le cose per bene. Spesso passiamo il tempo a giudicare e dovremmo, invece, giudicare meno e imparare di più. Spero che questa sia stata una esperienza formativa per lui. E spero sia felice. Come gli ha detto ieri Futre, a cui mando un abbraccio, in un video, spero anche che si riscatti facendo tanti gol".