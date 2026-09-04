Dopo la telenovela estiva Alvarez rimarrà all'Atletico di Madrid e Simeone non intende fare a meno di lui.
White calpesta lo stemma dell'Atletico Madrid e Simeone reagisce: interviene la sicurezza
Parlando con i giornalisti in conferenza stampa, prima della gara con l'Athletic Bilbao, Simeone ha confermato che Julian Alvarez rimarrà all'Atletico Madrid. La telenovela, dunque, è finita (almeno per ora) e l'argentino è stato reintegrato in rosa.
Dopo essere stato il nome più discusso di tutta l'estate, Julián Álvarez è rimasto a Madrid e Simeone non ha intenzione di escluderlo 😱#cronachedispogliatoio pic.twitter.com/dnwFml2KWI— Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) September 4, 2026
Simeone reintegra Julian Alvarez in rosaUna telenovela di mercato durata tutta l'estate. E conclusasi, alla fine dei giochi, con un nulla di fatto. Julian Alvarez, stella dell'Atletico Madrid, voleva andare al Barcellona, squadra rivale dei Colchoneros. La società e il tecnico, Simeone, si sono però opposti e ne è nata anche una situazione di tensione e scontro. Alla fine, l'attaccante argentino non è stato venduto ed è rimasto, seppur non proprio felice, agli ordini dell'allenatore. Simeone, infatti, non intende fare a meno di lui e di certo non vuole tenerlo fuori rosa: è rimasto e giocherà. Di conseguenza è anche giunta l'ora di ricucire lo strappo.
Lo ha fatto capire oggi proprio Simeone. L'allenatore dell'Atletico, infatti, nella conferenza stampa prima del match contro il Bilbao ha parlato anche della situazione di Julian. Come prima cosa ha chiarito che il centravanti è in rosa, rimarrà in squadra e intende convocarlo: "Si sta allenando molto bene. Lo voglio convocare per la prossima partita io e i suoi compagni, ci auguriamo il meglio per lui".
Il Cholo, poi, ha anche spiegato che spera che questa sia una esperienza formativa per Alvarez e che spera che si riscatti con i suoi gol. "Sono molto chiaro al riguardo: per me la vita è piena di opportunità. E ora Julián ha l'opportunità di fare le cose per bene. Spesso passiamo il tempo a giudicare e dovremmo, invece, giudicare meno e imparare di più. Spero che questa sia stata una esperienza formativa per lui. E spero sia felice. Come gli ha detto ieri Futre, a cui mando un abbraccio, in un video, spero anche che si riscatti facendo tanti gol".
© RIPRODUZIONE RISERVATA