La "partita" tra Salvatore Sirigu e Serge Aurier dopo 10 anni non è ancora arrivata al fischio finale. Quando entrambi erano compagni ai tempi del PSG, nel quale l'ivoriano è rimasto dal 2014 al 2017, quest'ultimo ha fatto parlare di se per le durissime dichiarazioni rilasciate prima contro il tecnico Laurent Blanc e poi proprio contro l'ex estremo difensore del Palermo.

Aurier ancora contro Sirigu a 10 anni di distanza

Non c'è proprio pace tra Salvatoree Serge Aurier . Dopo i primi screzi durante le stagioni con il, l'ex terzino ivoriano è tornato sull'argomento nelle ultime ore. Durante un'intervista rilasciata a Canal+, il classe '92 si è detto pentito delle pesanti offese lanciate verso Laurent, tecnico del club parigino nella stagione 2015-16, ma nel caso dell'estremo difensore azzurro non ha voluto ritrattare la questione.

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Nel 2017, infatti, il giocatore ivoriano aveva definito l'allora portiere del PSG un "perdente". Dichiarazioni che avevano letteralmente scosso l'ambiente parigino. 10 anni dopo, Aurier non ha fatto alcun passo indietro. Al contrario: "Ha il diritto di pensare che io sia un incapace, e io ho il diritto di pensare che lui sia un incapace. Ma in quel momento non era il luogo ne il momento adatto per dirlo". Proprio per queste dichiarazioni, l'allora 25 enne è stato prima messo fuori rosa e poi venduto al Tottenham.

REGGIO NELL'EMILIA, ITALIA - 07 SETTEMBRE: Salvatore Sirigu d'Italia in azione durante una sessione di allenamento allo Stadio Mapei - Citta' del Tricolore il 07 settembre 2021 a Reggio nell'Emilia, Italia. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Prima ancora di quell'episodio, Aurier era già finito al centro delle polemiche per la sua condotta poco disciplinare. Il 26 settembre 2016, l'ivoriano aveva aggredito un poliziotto fuori da una discoteca a Parigi e per questo è stato condannato a due mesi di prigione. Pena poi ridotta ad una semplice multa. Proprio per quell'episodio non poté prendere parte alla sfida contro l'Arsenal poiché il suo visto fu revocato a causa della condanna. Sembra proprio che dopo 10 anni il 34 enne non abbia ancora imparato la lezione.