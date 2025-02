Liverpool, Slot: “Non guardiamo sempre l’Arsenal, concentriamoci sul City”

Slot, allenatore del Liverpool, ha parlato di questo match importante in Premier League contro il Manchester City in ottica primo posto.

Gennaro Dimonte 22 febbraio - 10:44

Il Liverpool andrà a Manchester con l'obiettivo di battere il City, mantenere un cospicuo vantaggio sull'Arsenal e dimenticare i due pareggi consecutivi in trasferta contro Everton e Aston Villa. I Reds sono saldamente al comando della Premier League, con otto punti da gestire sui Gunners. Una situazione che mette nelle condizioni i ragazzi allenati da Arne Slot di andare a giocare all'Etihad Stadium con tranquillità e personalità. Di questo e tanto altro ha parlato l'allenatore olandese nel pre match.

Liverpool, le parole di Slot — In conferenza stampa, Arne Slot ha presentato Manchester City-Liverpool: "Sono molto concentrato su questa partita perchè giochiamo contro una squadra forte come l'Aston Villa. Vero è che l'Arsenal giocherà prima di noi e sapremo il risultato ma non dobbiamo pensarci. Tra l'altro hanno una partita in più da giocare, non ci aiuterebbe guardare sempre cosa fanno".

Sui giocatori recuperati: "Gakpo sta bene e spero di averlo domani anche se non sono completamente sicuro di questo. Non si è ancora allenato con la squadra, non sarà una scelta semplice convocarlo. Sarei sorpreso di vederlo giocare domani o contro il Newcastle ma mai dire mai. Gomez sarà fuori per molto tempo, non so se lo rivedremo prima di fine stagione. Haaland? Guardiola ha detto di non sapere ma non ne sono convinto".

Sul PSG prossimo avversario in Champions: "Si sono qualificati per gli ottavi di finale battendo facilmente il Brest e hanno ottenuto ottimi risultati nella fase a girone unico, sconfiggendo Stoccarda, Manchester City, Girona e Salisburgo. Sono primi in campionato e stanno vivendo un momento di lunga imbattibilità, non vediamo l'ora di affrontarli. Naturalmente, la nostra attenzione immediata è rivolta alle prossime partite di Premier League, ma faremo tutto il possibile per assicurarci di essere nella migliore forma possibile".