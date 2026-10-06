“Fratello, sono già ricco, non ho bisogno di correre”. Una frase che racconta, forse meglio di qualsiasi statistica, il particolare approccio di Duran al calcio. A rivelarla è stato Fred, suo ex compagno al Fenerbahce, che ha raccontato alcuni retroscena sul carattere del colombiano durante il podcast Charla. Considerato per anni uno dei giovani attaccanti più promettenti del panorama internazionale, Duran non è però mai riuscito a dare continuità alle proprie qualità. A soli 22 anni ha già cambiato cinque club in meno di due anni, passando dall'Aston Villa all'Al-Nassr, poi Fenerbahce, Zenit e ora Benfica. Un percorso movimentato, accompagnato da stipendi milionari e da un atteggiamento che, secondo Fred, sembra riflettere una filosofia molto particolare.

Duran, Fred svela il suo lato più sorprendente: “A volte ha smesso di allenarsi”

Fred, che ha condiviso lo spogliatoio con Duran al, ha raccontato di aver provato più volte a coinvolgere il colombiano negli allenamenti extra. “Gli dicevo: dai Duran, andiamo ad allenarci e a correre un po'”, ha spiegato l'ex centrocampista del Manchester United. La risposta, però, lo avrebbe lasciato senza parole: “Fratello, sono già ricco, non ho bisogno di correre”. Un atteggiamento che, secondo Fred, non sarebbe rimasto un episodio isolato. Quando Duran si trasferì allo, il compagno gli fece notare che avrebbe guadagnato ancora più soldi. “Più soldi ci sono, meglio è”, sarebbe stata la replica.

BARRANQUILLA, COLOMBIA - 19 NOVEMBRE: Jhon Córdoba della Colombia compete per la palla con Piero Hincapie e Willian Pacho dell'Ecuador durante la partita di qualificazione sudamericana della Coppa del mondo FIFA 2026 tra Colombia ed Ecuador allo stadio metropolitano Roberto Melendez il 19 novembre 2024 a Barranquilla, Colombia. (Foto di Gabriel Aponte/Getty Images)

Il colombiano, sempre secondo il racconto, arrivava persino a dire di essersi già assicurato il futuro suo e della sua famiglia per le prossime tre generazioni. Fred ha poi aggiunto un altro dettaglio: “All'inizio andava agli allenamenti, poi ha smesso di andarci”. Parole pesanti per un giocatore che, dopo l'esplosione all'Aston Villa, sembrava destinato a diventare una stella. Invece, tra trasferimenti e prestiti, la sua carriera ha preso una direzione diversa. Oggi Duran è al Benfica, dove cerca ancora quella continuità che finora gli è mancata. E a 22 anni, il tempo per cambiare la storia c'è ancora.