Il Levante guarda al futuro e lo fa dando fiducia ai talenti della propria cantera. Il club valenciano continua a investire sui giovani e, questa volta, ad attirare l'attenzione è Diego Moyano, difensore centrale di appena 14 anni convocato dall'allenatore Luis Castro per allenarsi con la prima squadra.

DIEGO MOYANO (2012) ha entrenado hoy con el primer equipo del Levante🔴🔵 con 14 años🫨



Se convierte en el jugador MÁS JOVEN en entrenar con Luis Castro👏🏻



Central diestro que puede jugar en la izquierda también.



INTERNACIONAL con la sub15🇪🇸



📸Blue Visual Shop pic.twitter.com/273xzaiHEZ — Xavi Jorquera (@xavi_jorquera) October 8, 2026

La giovane novità di casa Levante

Nato il 3 marzo 2012, Moyano rappresenta uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile granota. Il giovane calciatore prenderà parte a una seduta di allenamento insieme ai professionisti, un'opportunità importante per misurarsi con ritmi, intensità e richieste del calcio dei grandi. Un segnale di fiducia da parte di Castro, che conferma la volontà di valorizzare le risorse cresciute nel vivaio.

I risultati ottenuti finora spiegano perché il suo nome sia finito sotto i riflettori. Nella scorsa stagione, infatti, Moyano ha conquistato il titolo di campione di Spagna Under 14, distinguendosi anche a livello nazionale. Le sue prestazioni gli hanno permesso di ricevere la prima convocazione con la selezione spagnola Under 14 e, più recentemente, di entrare nel gruppo dell'Under 15.

VALENCIA, SPAGNA - 23 SETTEMBRE: Alvaro Carreras del Real Madrid corre con la palla sotto pressione di Oriol Rey del Levante UD durante la partita di LaLiga EA Sports tra Levante UD e Real Madrid CF al Ciutat de Valencia il 23 settembre 2025 a Valencia, Spagna. (Foto di Aitor Alcalde/Getty Images)

Chi è Moyano, un centrale con visione di gioco

Dal punto di vista tecnico, il classe 2012 è un difensore centrale destro, apprezzato per la capacità di impostare il gioco dal basso, la solidità nei duelli aerei e la duttilità tattica. Oltre a presidiare il cuore della difesa, può infatti adattarsi anche al ruolo di terzino destro, una caratteristica preziosa nel calcio moderno. La scelta di Castro si inserisce in una strategia già evidente. Il tecnico portoghese ha dimostrato di non avere paura di affidarsi ai giovanissimi: lo scorso 16 agosto ha fatto esordire in Liga Marc Santos, diventato a 15 anni e 288 giorni il più giovane debuttante nella storia del Levante in Primera División.

In un contesto economico complesso, la valorizzazione del vivaio assume un'importanza ancora maggiore. Moyano rappresenta così un investimento sul domani: l'allenamento con i grandi non è una garanzia di futuro professionistico, ma un'occasione significativa per crescere e dimostrare il proprio valore.