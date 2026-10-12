Il derby della South Coast tra Southampton e Portsmouth è stato segnato da momenti di forte tensione anche dopo il fischio finale. Domenica 11 ottobre, i padroni di casa hanno conquistato la vittoria per 1-0 grazie al gol di James Bree al St Mary's Stadium, ma all'esterno dell'impianto alcuni sostenitori delle due squadre hanno tentato di raggiungersi, abbattendo le barriere di separazione. L'intervento delle forze dell'ordine e degli steward ha impedito il contatto diretto tra i gruppi. Un agente ha riportato ferite lievi e quattro persone sono state arrestate nell'ambito delle operazioni di sicurezza.

Barriere abbattute e tensione fuori dallo stadio

La situazione è degenerata nelle strade intorno allo stadio, dove sono intervenuti agenti in tenuta antisommossa e poliziotti a cavallo. Gli episodi hanno coinvolto le aree di Melbourne Street e Marine Parade, mentre le forze dell'ordine cercavano di disperdere i gruppi e garantire la sicurezza dei presenti.

SOUTHAMPTON, ENGLAND - OCTOBER 11: James Bree of Southampton. Celebrates scoring his team’s first goal during the Sky Bet Championship 2026/27 match. Between Southampton and Portsmouth at St Mary's Stadium on October 11, 2026 in Southampton. England. (Photo by Warren Little/Getty Images)

La partenza dei pullman con i tifosi ospiti è stata ritardata per consentire ai sostenitori di salire a bordo senza ulteriori rischi. La polizia dell'Hampshire ha confermato che l'agente ferito ha ricevuto assistenza medica e che nessuno ha riportato lesioni gravi.

Quattro arresti dopo gli incidenti

: due uomini di 20 e 18 anni sono stati fermati con l'accusa di possesso di un fumogeno, mentredurante la partenza dei pullman del Portsmouth. Gli agenti stanno ora analizzando quanto accaduto e raccogliendo ulteriori elementi utili alle indagini, con l'obiettivo di ricostruire la dinamica degli incidenti e