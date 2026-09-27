Dopo la partenza a razzo con i parigini, lo spagnolo non ha replicato con la nazionale: due occasioni sprecate che non preoccupano l'allenatore iberico
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Ferran Torres è passato dall'essere l'uomo della concretezza Mondiale ad essere il solito centravanti sprecone. La Spagna invece, ha ricominciato esattamente da dove aveva finito: da una vittoria. Nella serata di ieri è andata in scena una partita di alto livello in Nations League. A sfidarsi c'erano Spagna contro l'Inghilterra, due fra le nazionali più competitive degli ultimi anni nel continente europeo. Non è un caso che le due rose si siano sfidate solamente due anni fa nella finale degli Europei.
L'esito finale del match? Vittoria degli iberici. Sotto la guida di Luis de la Fuente, le Furie Rosse hanno iniziato un nuovo ciclo di vittorie, partendo proprio dalla Nations League nel 2023. In seguito sono arrivati gli Europei nel 2024 e infine i Mondiali nell'estate appena trascorsa. Mentre il cammino centro-nord-americano degli inglesi si è fermato in semifinale contro l'Argentina, Ferran Torres ha regalato il secondo Mondiale spagnolo segnando in finale contro l'Albiceleste.
Ferran Torres viene difeso da de la FuenteFerran Torres è migliorato esponenzialmente con l'arrivo di Hansi Flick sulla panchina del Barcellona. Talento di assoluta prospettiva col Valencia, riserva del Manchester City di Pep Guardiola e infine arma tattica offensiva del Barça comandato dall'ex CT tedesco. Il suo ruolo progressivamente lo ha portato ad allontanarsi dalla fascia per giocare sempre di più nelle zone centrali dell'attacco, da punta. Nell'ultima stagione infatti, coi problemi fisici di Lewandowski, Ferran Torres ha giocato parecchio da numero 9, siglando 21 reti stagionali. Anche col trasferimento estivo al PSG lo spagnolo sta coprendo quelle zolle di campo, partendo bene con 7 gol in 6 presenze.
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