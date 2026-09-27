Ferran Torres è passato dall'essere l'uomo della concretezza Mondiale ad essere il solito centravanti sprecone. La Spagna invece, ha ricominciato esattamente da dove aveva finito: da una vittoria. Nella serata di ieri è andata in scena una partita di alto livello in Nations League. A sfidarsi c'erano Spagna contro l'Inghilterra, due fra le nazionali più competitive degli ultimi anni nel continente europeo. Non è un caso che le due rose si siano sfidate solamente due anni fa nella finale degli Europei.

LONDRA, INGHILTERRA - 26 SETTEMBRE: Ezri Konsa (Inghilterra) contrastato da Ferran Torres (Spagna) durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Inghilterra e Spagna allo stadio di Wembley, il 26 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

L'esito finale del match? Vittoria degli iberici. Sotto la guida di Luis de la Fuente, le Furie Rosse hanno iniziato un nuovo ciclo di vittorie, partendo proprio dalla Nations League nel 2023. In seguito sono arrivati gli Europei nel 2024 e infine i Mondiali nell'estate appena trascorsa. Mentre il cammino centro-nord-americano degli inglesi si è fermato in semifinale contro l'Argentina, Ferran Torres ha regalato il secondo Mondiale spagnolo segnando in finale contro l'Albiceleste.

Ferran Torres viene difeso da de la Fuente

This is literally the reason why Barcelona wanted to sell Ferran Torres in the first place, he can’t gaslight us despite his excellent start at psg pic.twitter.com/Ai9qT8y0aO https://t.co/MpLxTVfhNn — Vfynn_🥷🏼 𐙚 (@Vfynn_) September 26, 2026

Ferran Torres è migliorato esponenzialmente con l'arrivo di Hansi Flick sulla panchina del Barcellona. Talento di assoluta prospettiva col Valencia, riserva del Manchester City di Pep Guardiola e infine arma tattica offensiva del Barça comandato dall'ex CT tedesco. Il suo ruolo progressivamente lo ha portato ad allontanarsi dalla fascia per giocare sempre di più nelle zone centrali dell'attacco, da. Nell'ultima stagione infatti, coi problemi fisici di Lewandowski, Ferran Torres ha giocato parecchio da numero 9, siglandoreti stagionali. Anche col trasferimento estivo al PSG lo spagnolo sta coprendo quelle zolle di campo, partendo bene con 7 gol in 6 presenze.Tuttavia, nella serata di ieri, che ha visto la Spagna trionfare per 3-2, Ferran Torres è stato bersaglio di critiche per via delle due clamorose occasioni sprecate (). In sua difesa, è prontamente intervenuto il CT Luis de la Fuente al termine della sfida: "Ferran non mi delude mai per atteggiamento e prestazione. Ha operato bene in previsione dell'entrata di Mikel, che ha sfruttato il lavoro di sfiancamento fisico dei centrali fatto dal compagno.Il giocatore del PSG è un, nessun dubbio. Chi sbaglia tante occasioni è perché è altrettanto bravo a costruirsene tante".