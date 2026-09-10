Cucurella lo ha fatto davvero: si è tatuato la faccia di de la Fuente!

A quasi due mesi dalla vittoria del Mondiale, Luis De la Fuente torna a prendersi la scena. Il tecnico delle Furie Rosse ha tenuto questo pomeriggio la conferenza stampa di presentazione della partita di Nations League tra i campioni del mondo e la Repubblica Ceca a Oviedo il 3 ottobre e nel corso dell'evento si è voluto sbilanciare su un argomento non certo da poco: chi vincere il prossimo pallone d'Oro. Ebbene, De la Fuente ha già il suo favorito.

Spagna, De la Fuente sceglie Yamal per il Pallone d'Oro

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Alfredo Canteli e il presidente della Federazione calcistica asturiana, José Ramón Cuetos Lobo. Durante l'evento, il campione del Mondo non si è limitato solo a parlare della partita.

Dopo aver conquistato il, lasi prepara per l'esordio nell'edizione 2026-27 della. Torneo che gli iberici hanno già vinto nel 2023. Le Furie Rosse, come ricordiamo, esordiranno il 26 settembre controa Wembley. Subito una partita di alto livello per i neo campioni del Mondo. Nel frattempo, questo pomeriggio a prendersi la scena è stato il principale protagonista della conquista della Coppa del Mondo, ovvero il tecnicoL'allenatore iberico si è presentato questo pomeriggio ad Oviedo, luogo in cui la Spagna ospiterà lail prossimo 3 ottobre, dove ha tenuto la tradizionale conferenza stampa di presentazione della partita. Oltre al tecnico spagnolo, c'erano anche il sindaco della città

Tra i tanti altri temi toccati, il più delicato è stato quello relativo alla vittoria del prossimo Pallone d'Oro: "Credo che Lamine Yamal possa vincere il Pallone d'Oro perché è spagnolo ed è un calciatore fantastico. Se non quest'anno, sicuramente in futuro. Non credo che ci metterà molto a vincerlo". Da un giocatore spagnolo in lotta per la vittoria ad uno che non è stato incluso nella lista finale: "Così su due piedi, direi che Mikel Oyarzabal manca dalla lista dei candidati. Chi doveva scrivere i nomi ha fatto cadere il foglio e non l'hanno incluso", ha sottolineato.

BARCELLONA, SPAGNA - 31 AGOSTO: Lamine Yamal dell'FC Barcelona festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Rayo Vallecano de Madrid allo Spotify Camp Nou, il 31 agosto 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Quando poi gli è stato chiesto sui giovani promettenti, come Carlos Espí e Xavi Espart, De la Fuente ha risposto: "Sicuramente ci saranno in futuro ma non c'è fretta. Dobbiamo rispettare una generazione di calciatori che ha vinto tutto negli ultimi anni". Inoltre, in conclusione, ha ribadito che la finale dei Mondiali del 2030 dovrebbe giocarsi in Spagna e che gli piacerebbe molto allenare la nazionale in quella partita.