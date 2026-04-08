L'amichevole della scorsa settimana tra la Spagna e l'Egitto ha fatto parlare di sé e non poco. Durante la partita, purtroppo, ha avuto luogo un episodio vergognoso che riguarda la sfera del razzismo. Ad un certo punto, infatti, sono partiti dei cori con la seguente frase: "Chi non salta è musulmano". Quanto accaduto ha alzato un polverone sul Paese europeo, definito da molti come razzista. Nelle ultime ore, la FIFA ha deciso che prenderà dei provvedimenti per quanto accaduto mentre la RFEF, ovvero la Federcalcio Spagnola, ha già in mente un piano sul cosa fare per evitare sanzioni.
Nazionali
Spagna-Egitto, la FIFA prenderà provvedimenti ma la RFEF ha già un piano
Spagna-Egitto, le mosse della FIFA e della Federcalcio Spagnola—
A seguito dell'episodio razzista ha avuto luogo durante l'amichevole tra le due Nazionali, durante l'intervallo c'è stata la diffusione di messaggi che chiedono l'interruzione di cori offensivi tramite maxischermi ed annuncio dello speaker. Nonostante ciò, la parte di tifoseria che ha iniziato il tutto ha continuato nonostante fossero coperti dai fischi di altri settori. A seguito di quanto accaduto presso il RCDE Stadium, casa dell'Espanyol, la FIFA ha deciso di avviare un procedimento di tipo disciplinare nei confronti della Federazione Calcistica Spagnola. Quest'ultima, però, ha già un piano in mente.
Clicca qui per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365
Come riportato da quotidiano spagnolo Marca, la RFEF non è preoccupata dei provvedimenti che la FIFA potrebbe prendere. Infatti, la Federcalcio del Paese europeo ha deciso che, nei prossimi giorni, invierà al massimo organo di governo del calcio un dossier. In esso, la RFEF inserirà nei minimi dettagli tutte le azioni intraprese durante l'amichevole disputata a fine marzo: organizzazione dell'evento, misure di sicurezza, com'è stata gestita la biglietteria. A ciò si aggiungono anche i messaggi trasmessi tramite lo speaker, i maxischermi ed i social del dipartimento di comunicazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA