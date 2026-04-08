L'amichevole della scorsa settimana tra la Spagna e l'Egitto ha fatto parlare di sé e non poco. Durante la partita, purtroppo, ha avuto luogo un episodio vergognoso che riguarda la sfera del razzismo. Ad un certo punto, infatti, sono partiti dei cori con la seguente frase: "Chi non salta è musulmano". Quanto accaduto ha alzato un polverone sul Paese europeo, definito da molti come razzista. Nelle ultime ore, la FIFA ha deciso che prenderà dei provvedimenti per quanto accaduto mentre la RFEF, ovvero la Federcalcio Spagnola, ha già in mente un piano sul cosa fare per evitare sanzioni.