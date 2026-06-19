Tra allenamenti, tensione e concentrazione per il Mondiale 2026, c'è spazio anche per episodi decisamente più leggeri. Il protagonista è stato Borja Iglesias, attaccante della Spagna, che ha raccontato un curioso aneddoto avvenuto durante il ritiro della nazionale. Come riportato da TyC Sports, il centravanti è rientrato da solo all'hotel della Roja dopo una sessione di lavoro, ma una volta arrivato all'ingresso si è trovato davanti a una situazione inaspettata: il personale addetto alla sicurezza non lo avrebbe riconosciuto immediatamente, impedendogli inizialmente l'accesso alla struttura. Un episodio che ha strappato più di un sorriso all'interno della delegazione spagnola e che lo stesso giocatore ha raccontato con grande ironia.

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Una situazione decisamente insolita

è nato da una circostanza piuttosto semplice. Borja Iglesias era rientrato separatamente rispetto al resto del gruppo e, una volta arrivato all'albergo che ospita la nazionale, si è trovato a dover spiegare la propria identità. Gli addetti alla sicurezza, infatti, non avrebbero collegato immediatamente il volto del calciatore alla delegazione spagnola presente nella struttura. Solo dopo alcuni momenti di verifica la situazione si è chiarita e l'attaccante ha potuto raggiungere regolarmente i compagni.

BARCELLONA, SPAGNA - 19 APRILE: Borja Iglesias del Celta Vigo festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di La Liga tra FC Barcelona e RC Celta de Vigo all’Estadi Olímpic Lluís Companys il 19 aprile 2025 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

L'episodio è diventato rapidamente uno degli aneddoti più divertenti emersi dal ritiro della Roja in questi primi giorni di competizione, mostrando anche il lato più umano e spontaneo della vita quotidiana durante un Mondiale.

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Il clima sereno nel ritiro della Roja

è stato accolto con sorrisi e battute all'interno della nazionale spagnola. In un torneo lungo e impegnativo come la Coppa del Mondo , momenti di questo tipo contribuiscono spesso ad alleggerire la pressione e a rafforzare ulteriormente il gruppo. L'attaccante ha raccontato l'accaduto con autoironia, trasformando un piccolo inconveniente in una storia divertente da condividere con compagni e tifosi. La Spagna continua intanto la preparazione per i prossimi impegni del torneo, con l'obiettivo di recitare un ruolo da protagonista. E se sul campo saranno i risultati a fare la differenza, fuori dal rettangolo di gioco il curioso episodio di Borja Iglesias è già diventato uno dei racconti più particolari di questo Mondiale.

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