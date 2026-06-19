Borja Iglesias ha raccontato un episodio particolare avvenuto durante il ritiro della nazionale spagnola al Mondiale
Celta Vigo, la strana e curiosa presentazione di Borja Iglesias a bordo di una Panda
Tra allenamenti, tensione e concentrazione per il Mondiale 2026, c'è spazio anche per episodi decisamente più leggeri. Il protagonista è stato Borja Iglesias, attaccante della Spagna, che ha raccontato un curioso aneddoto avvenuto durante il ritiro della nazionale. Come riportato da TyC Sports, il centravanti è rientrato da solo all'hotel della Roja dopo una sessione di lavoro, ma una volta arrivato all'ingresso si è trovato davanti a una situazione inaspettata: il personale addetto alla sicurezza non lo avrebbe riconosciuto immediatamente, impedendogli inizialmente l'accesso alla struttura. Un episodio che ha strappato più di un sorriso all'interno della delegazione spagnola e che lo stesso giocatore ha raccontato con grande ironia.
CLICCA QUI PER SEGUIRE IL CALCIO IN DIRETTA STREAMING
Una situazione decisamente insolitaIl siparietto vissuto dall'attaccante spagnolo è nato da una circostanza piuttosto semplice. Borja Iglesias era rientrato separatamente rispetto al resto del gruppo e, una volta arrivato all'albergo che ospita la nazionale, si è trovato a dover spiegare la propria identità. Gli addetti alla sicurezza, infatti, non avrebbero collegato immediatamente il volto del calciatore alla delegazione spagnola presente nella struttura. Solo dopo alcuni momenti di verifica la situazione si è chiarita e l'attaccante ha potuto raggiungere regolarmente i compagni.
L'episodio è diventato rapidamente uno degli aneddoti più divertenti emersi dal ritiro della Roja in questi primi giorni di competizione, mostrando anche il lato più umano e spontaneo della vita quotidiana durante un Mondiale.
Caricamento post Instagram...
Il clima sereno nel ritiro della RojaL'episodio raccontato da Borja Iglesias è stato accolto con sorrisi e battute all'interno della nazionale spagnola. In un torneo lungo e impegnativo come la Coppa del Mondo, momenti di questo tipo contribuiscono spesso ad alleggerire la pressione e a rafforzare ulteriormente il gruppo. L'attaccante ha raccontato l'accaduto con autoironia, trasformando un piccolo inconveniente in una storia divertente da condividere con compagni e tifosi. La Spagna continua intanto la preparazione per i prossimi impegni del torneo, con l'obiettivo di recitare un ruolo da protagonista. E se sul campo saranno i risultati a fare la differenza, fuori dal rettangolo di gioco il curioso episodio di Borja Iglesias è già diventato uno dei racconti più particolari di questo Mondiale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA