Ferran Torres lascia il ritiro della Nazionale spagnola. L'attaccante valenciano del PSG non prenderà parte ai prossimi impegni della Roja a causa di un problema alla caviglia sinistra che lo accompagna dall'inizio della convocazione.

Ferran Torres lascia il ritiro, cosa è successo

Il giocatore aveva accusato alcuni fastidi che, inizialmente, non gli avevano impedito di allenarsi regolarmente con i compagni né di scendere in campo. La situazione, però, non è migliorata come previsto. Di fronte alla persistenza dei sintomi, lo staff medico della Federazione spagnola ha scelto di interrompere la permanenza del calciatore in ritiro, dando priorità al recupero fisico e alla possibilità di smaltire completamente il problema.

Ferran Torres causa baja en la concentración de la @SEFutbol debido a unas molestias en su tobillo izquierdo.



Carlos Espí se incorpora en su lugar.



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La decisione è arrivata dopo un monitoraggio costante delle condizioni di Torres. I medici della Federazione spagnola sono rimasti in contatto permanente con lo staff sanitario del PSG fin dall'inizio del raduno. Il percorso è stato quindi seguito di concerto tra i due gruppi di professionisti, valutando giorno dopo giorno l'evoluzione del problema alla caviglia.

Alla luce della situazione, il commissario tecnico Luis de la Fuente ha deciso di non rischiare ulteriormente il giocatore e di procedere con la sua sostituzione. Al posto di Torres è stato convocato Carlos Espí. Attaccante della Nazionale Under 21 spagnola, che si unirà al gruppo della formazione maggiore per affrontare i prossimi appuntamenti internazionali.

LONDRA, INGHILTERRA - 26 SETTEMBRE: Ezri Konsa (Inghilterra) contrastato da Ferran Torres (Spagna) durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Inghilterra e Spagna allo stadio di Wembley, il 26 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

L'esordio di Espí con i grandi

Espí avrà dunque l'opportunità di aggregarsi per la prima volta alla Nazionale maggiore e di lavorare agli ordini di De la Fuente in vista di due gare importanti. La Spagna sarà infatti impegnata contro la Repubblica Ceca a Oviedo e successivamente contro la Croazia a Spalato (Split).

Per Ferran Torres, invece, l'obiettivo sarà ora quello di recuperare completamente dal problema alla caviglia sinistra prima di tornare a disposizione del PSG. La scelta della Federazione rappresenta una decisione prudente. Maturata dopo aver constatato che i fastidi non si erano risolti nonostante la possibilità iniziale di allenarsi e giocare.