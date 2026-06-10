Un episodio che ha fatto trattenere il respiro a giocatori, staff e tifosi presenti sugli spalti del Nagyerdei Stadion di Debrecen, in Ungheria. Durante l'amichevole tra Ungheria e Kazakistan, una spidercam è precipitata sul terreno di gioco, sfiorando un cameraman. Ecco cos'è successo.

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Il crollo della telecamera

Nessun ferito e gara ripresa

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La telecamera sospesa via cavi ha ceduto durante l'amichevole tra, costringendo l'arbitro ad interrompere il gioco. Secondo le ricostruzioni dei media ungheresi, dalla camera aerea sono stati visibili sbuffi di fumo poco prima che si staccasse,da notevole altezza sul rettangolo di gioco. La telecamera è piombata da oltre, atterrando appena oltre la linea laterale nei pressi dell'area di riscaldamento ungherese a soli due metri da un cameraman. Secondo quanto riportato da 'AOL', i media ungheresi hanno riferito che unaveva danneggiato il cavo di sostegno nella prima metà del primo tempo. L'attrezzatura è poi crollata vicino ad unpresente a bordo campo, scatenando il panico immediato e l'intervento del personale per mettere in sicurezza l'area.Fortunatamente, nessuno si trovava sotto all'area del crollo della telecamera e perciò non ci sono stati. I giocatori hanno approfittato di una pausa per rifornimento d'acqua attorno al 26esimo minuto mentre la situazione veniva prontamente gestita, prima che la gara riprendesseIn campo,ha dominato la sfida battendo ilper 3-1, con il centrocampista del Liverpool,, all'interno dei marcatori. Un successo che conferma la crescita della nazionale dell'italianoin vista dei prossimi impegni estivi, che però non parteciperà al: la Nazionale del tecnico italiano infatti ha concluso al terzo posto il suo Gruppo delle qualificazioni alla Coppa del Mondo, dietro a

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