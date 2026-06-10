Al Nagyerdei Stadion la 'spidercam' si è staccata dopo un incendio al cavo e piomba a due metri da un cameraman: partita sospesa e poi ripresa
Tragedia sfiorata in Ungheria-Kazakistan: la spider-cam si stacca e sfiora un cameraman
Un episodio che ha fatto trattenere il respiro a giocatori, staff e tifosi presenti sugli spalti del Nagyerdei Stadion di Debrecen, in Ungheria. Durante l'amichevole tra Ungheria e Kazakistan, una spidercam è precipitata sul terreno di gioco, sfiorando un cameraman. Ecco cos'è successo.
CLICCA QUI PER SEGUIRE IL CALCIO IN DIRETTA STREAMING
Il crollo della telecameraLa telecamera sospesa via cavi ha ceduto durante l'amichevole tra Ungheria e Kazakistan, costringendo l'arbitro ad interrompere il gioco. Secondo le ricostruzioni dei media ungheresi, dalla camera aerea sono stati visibili sbuffi di fumo poco prima che si staccasse, precipitando da notevole altezza sul rettangolo di gioco. La telecamera è piombata da oltre 20 metri di altezza, atterrando appena oltre la linea laterale nei pressi dell'area di riscaldamento ungherese a soli due metri da un cameraman. Secondo quanto riportato da 'AOL', i media ungheresi hanno riferito che un incendio aveva danneggiato il cavo di sostegno nella prima metà del primo tempo. L'attrezzatura è poi crollata vicino ad un cameraman presente a bordo campo, scatenando il panico immediato e l'intervento del personale per mettere in sicurezza l'area.
Nessun ferito e gara ripresaFortunatamente, nessuno si trovava sotto all'area del crollo della telecamera e perciò non ci sono stati feriti. I giocatori hanno approfittato di una pausa per rifornimento d'acqua attorno al 26esimo minuto mentre la situazione veniva prontamente gestita, prima che la gara riprendesse regolarmente.
Caricamento post Instagram...
CLICCA QUI PER SEGUIRE IL CALCIO IN DIRETTA STREAMING SU BET 365
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calcio Estero
La Pulce è tornata in 119 secondi: gol, assist e altro record di Messi con l'Argentina
Calciomercato
Ufficiale: il Benfica saluta Mourinho e dà il benvenuto a Marco Silva
Notizie Calcio
Un po' di baseball per il Curaçao: Advocaat e Bacuna daranno il via ad una partita di MLB
Calcio Estero
Sotto il Tamigi inizia l'era Pierre Sage: chi è il nuovo manager del Crystal Palace?
Calcio Estero
Mondiali 2026, arbitri pagati come star: guadagni record da oltre 86 mila euro
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti