Al Nagyerdei Stadion la 'spidercam' si è staccata dopo un incendio al cavo e piomba a due metri da un cameraman: partita sospesa e poi ripresa

Alex Bianchi
Germany v Hungary: Group A - UEFA EURO 2024

Tragedia sfiorata in Ungheria-Kazakistan: la spider-cam si stacca e sfiora un cameraman

Un episodio che ha fatto trattenere il respiro a giocatori, staff e tifosi presenti sugli spalti del Nagyerdei Stadion di Debrecen, in Ungheria. Durante l'amichevole tra Ungheria e Kazakistan, una spidercam è precipitata sul terreno di gioco, sfiorando un cameraman. Ecco cos'è successo.

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Il crollo della telecamera

La telecamera sospesa via cavi ha ceduto durante l'amichevole tra Ungheria e Kazakistan, costringendo l'arbitro ad interrompere il gioco. Secondo le ricostruzioni dei media ungheresi, dalla camera aerea sono stati visibili sbuffi di fumo poco prima che si staccasse, precipitando da notevole altezza sul rettangolo di gioco. La telecamera è piombata da oltre 20 metri di altezza, atterrando appena oltre la linea laterale nei pressi dell'area di riscaldamento ungherese a soli due metri da un cameraman. Secondo quanto riportato da 'AOL', i media ungheresi hanno riferito che un incendio aveva danneggiato il cavo di sostegno nella prima metà del primo tempo. L'attrezzatura è poi crollata vicino ad un cameraman presente a bordo campo, scatenando il panico immediato e l'intervento del personale per mettere in sicurezza l'area.

Nessun ferito e gara ripresa

Fortunatamente, nessuno si trovava sotto all'area del crollo della telecamera e perciò non ci sono stati feriti. I giocatori hanno approfittato di una pausa per rifornimento d'acqua attorno al 26esimo minuto mentre la situazione veniva prontamente gestita, prima che la gara riprendesse regolarmente.
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In campo, l'Ungheria ha dominato la sfida battendo il Kazakistan per 3-1, con il centrocampista del Liverpool, Dominik Szoboszlai, all'interno dei marcatori. Un successo che conferma la crescita della nazionale dell'italiano Marco Rossi in vista dei prossimi impegni estivi, che però non parteciperà al Mondiale: la Nazionale del tecnico italiano infatti ha concluso al terzo posto il suo Gruppo delle qualificazioni alla Coppa del Mondo, dietro a Portogallo e Irlanda.

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