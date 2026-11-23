Sabato 3 agosto 2024 all'Estádio Municipal de Aveiro va in scena la finale della Supertaça Cândido de Oliveira, la Supercoppa di Portogallo. A contendersi il primo trofeo stagionale arrivano i campioni della Liga Portugal e i vincitori della coppa nazionale, protagonisti di un nuovo capitolo dentro la storia della rivalità tra Porto e Sporting. A dominare l'ultimo campionato lusitano c'era lo storico Sporting Lisbona guidato da Rúben Amorim, mentre a detenere la Taça de Portugal c'era il Porto, affidato al debuttante Vítor Bruno, chiamato a raccogliere il pesante testimone lasciato da Sérgio Conceição dopo sette stagioni ricche di successi. Le premesse raccontano una sfida aperta e vibrante, ma nessuno sugli spalti immagina una notte capace di riscrivere le leggi dell'impossibile.

L'avvio shock dello Sporting e l'errore che riapre la finale

La partita inizia subito con il vento in poppa per la squadra dei record di Amorim, che sblocca il risultato già al sesto minuto. Gonçalostacca imperiosamente di testa, dopo aver raccolto un ottimo corner battuto dalla sinistra da Pedroe batte Diogo Costa per il gol che valeDopo il vantaggio lo Sporting decide di alzare ancora di più i giri del motore attuando unasfissiante, che porta i campioni di Portogallo a recuperare un pallone sanguinoso sulla trequarti del Porto.

Viktor Gyökeres sfonda sulla sinistra grazie alla sua progressione devastante, arriva sul fondo e serve un pallone arretrato al centro dell'area per Pedro Gonçalves, che calcia di prima intenzione nell'angolino: al nono minuto lo Sporting vola già sul 2-0. Il Vichingo Mascherato non ha però alcuna intenzione di fermarsi e al 24' guida un'altra ripartenza letale sull'out mancino, crossa sul secondo palo per Geovany Quenda che colpisce al volo e firma il 3-0, diventando il più giovane marcatore nella storia dei Leões a soli 17 anni e 95 giorni.

Il Porto sembra al tappeto, ma non ha alcuna intenzione di abbassare la testa nonostante la lezione subita finora. Quattro minuti dopo il terzo gol incassato, il difensore belga Zeno Debast effettua un retropassaggio goffo e corto verso il portiere Vladan Kovačević; Galeno si avventa sul pallone vagante nato dall'incomprensione tra i due giocatori biancoverdi, salta l'estremo difensore bosniaco e deposita in rete a porta vuota il gol del 3-1 che alimenta le speranze di rimonta prima dell'intervallo.

LISBONA, PORTOGALLO - 1 NOVEMBRE: Pedro Goncalves dello Sporting CP durante la partita della Liga Portugal Betclic tra lo Sporting CP e il CF Estrela da Amadora all'Estadio Jose Alvalade il 1 novembre 2024 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Gualter Fatia/Getty Images)

La scossa di Vítor Bruno e il pareggio lampo nella ripresa

Nella seconda frazione di gioco loprova ad addormentare i ritmi, gestendo il possesso per disinnescare la reazione del Porto, mentre Vítordecide di stravolgere l'inerzia della gara ridisegnando l'assetto offensivo con forze fresche dalla panchina, un'evoluzione che anticipa per intensità e letture il confronto tattico tra Farioli e Fonseca. La scelta coraggiosa premia il nuovo tecnico dei Dragões, che al minuto 64 accorcia ancora sulgrazie a un cross rasoterra di Gonçalo Borges perbravo a controllare spalle alla porta, girarsi in un fazzoletto e batterecon un destro secco.

Appena due minuti più tardi, su un pallone vagante nato da un calcio d'angolo per il Porto, Galeno sbuca dietro la linea difensiva di Amorim e insacca da distanza ravvicinata firmando la sua doppietta personale e completando una clamorosa rimonta dallo 0-3 al 3-3 in soli centoventi secondi. Lo Sporting accusa un duro contraccolpo psicologico ma prova comunque a riportarsi avanti, sprecando però una nitida occasione proprio con lo stremato Gyökeres. Al 90' il punteggio resta inchiodato sul 3-3, trascinando ai tempi supplementari una finale che sembrava ormai chiusa dopo appena ventiquattro minuti.

PORTO, PORTOGALLO - 21 FEBBRAIO: Galeno dell'FC Porto festeggia il primo gol della sua squadra durante gli ottavi di finale della UEFA Champions League 2023/24 tra l'FC Porto e l'Arsenal FC all'Estadio do Dragao il 21 febbraio 2024 a Porto, Portogallo. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Il colpo di Iván Jaime ai supplementari e il 24° trionfo dei Dragões

Nell'extra-time l'inerzia emotiva pende ormai tutta dalla parte delmentre i biancoverdi pagano lo sforzo fisico dell'avvio furioso. Al 101', nel cuore del primo tempo supplementare, il neoentrato Vascoaccende una ripartenza verticale sulla corsia destra e disegna un traversone teso che attraversa tutta l'area di rigore fino al limite sinistro; lì sbuca Ivánun altro dei cambi indovinati da Vítorche controlla e lascia partire un destro potente deviato in modo decisivo da Eduardo Quaresma alle spalle dell'incolpevoleÈ il gol delil sorpasso definitivo che fa esplodere il settore biancoblù dello stadio diNel secondo tempo supplementare Amorim getta nella mischia anche Marcuse Danielper l'ultimo assalto disperato, ma Diogo Costa e la retroguardia delrespingono ogni pallone fino al triplice fischio dell'arbitro João Pinheiro.

Con questa impresa leggendaria il Porto diventa la prima squadra nella storia del calcio portoghese a ribaltare uno svantaggio di tre reti in una finale di Supertaça, mettendo in bacheca il suo ventiquattresimo trofeo nella competizione e allungando ancora una volta il palmarès complessivo di Porto e Sporting. Per Vítor Bruno è un battesimo di fuoco indimenticabile sulla panchina dei Dragões, mentre quella notte estiva di Aveiro entra di diritto tra gli scontri più folli mai disputati tra le due grandi rivali lusitane.