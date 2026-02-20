Strade bloccate e grandi inondazioni: Angers-Lille è a rischio rinvio

Dopo la pioggia torrenziale record degli ultimi giorni, in Prefettura si discute da giovedì circa la fattibilità della gara ma tutto fa pensare che il match verrà rinviato.

Francesco Di Chio 20 febbraio 2026 (modifica il 20 febbraio 2026 | 13:10)

La sfida tra Angers SCO e Lille OSC, valida per la 23esima giornata di Ligue 1, è a rischio rinvio. La gara potrebbe essere posticipata poichè molte strade attorno alla città di Maine-et-Loire sono bloccate a causa di alcune inondazioni che si stanno verificando negli ultimi giorni.

La situazione ad Angers — Le incessanti piogge stanno provocando innumerevoli disagi in tutta l'area urbana di Angers. In tutto il dipartimento, si stanno numerando numeri storici, tant'è che le piogge di Febbraio hanno già superato i record del 1937. La città di Angers soprattutto, con tutto il dipartimento, è reduce da un periodo record di 35 giorni di pioggia consecutiva, e questo ha fatto sì che il terreno non è più in grado di assorbire l'acqua con tutte le conseguenze che ne derivano. Per questo motivo, secondo Le Courrier de l'Ouest, la gara tra Angers e Lille, in programma domenica alle 17:15, è a rischio rinvio. Infatti la questione è stata oggetto di discussione giovedì presso la prefettura nell’ambito di una riflessione più ampia circa lo svolgimento degli eventi e delle attività programmate in città per il weekend.

I motivi del possibile rinvio — Uno dei motivi principali del rinvio del match potrebbe essere l'impossibilità per i tifosi di arrivare allo stadio. Sono previste infatti circa 10000 mila persone ad assistere al match ma, con molte delle arterie della città bloccate a causa delle inondazioni, garantire l'arrivo allo stadio per i supporters risulta impossibile. Ma la motivazione maggiore che sta spingendo le autorità verso la decisione di rinviare è il dispiego delle forze dell'ordine. Infatti impiegare le forze per la gestione di una partita di calcio, togliendole dall'impegno nelle zone più colpite dalle inondazioni, non sembra una questione prioritaria.

Lo stadio Raymond-Kopa non sembra al momento ancora intaccato dalle inondazioni, a differenza del campo di allenamento della Baumette che è stato sommerso dall’acqua. Per questo motivo da giovedì, i giocatori sono costretti ad allenarsi in un altro centro, quello di Salpinte. Al momento non è stata ancora presa alcuna decisione ufficiale ma il rinvio della partita appare la scelta più opportuna e rispettosa, consentendo di destinare le forze dell’ordine a interventi prioritari e al sostegno delle aree maggiormente colpite dall’emergenza.