Una notte da incorniciare per il calcio sudafricano: il Sudafrica supera la Corea del Sud e per la prima volta nella sua storia raggiunge la fase a eliminazione diretta di un Mondiale.

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Sudafrica, una notte storica

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Una storia fatta di eliminazioni

La gara allo stadio di Monterrey verrà ricordata a lungo nel pubblico sudafricano, come anche il nome che l'ha sbloccata: si chiamae è il giocatore che ilricorderà per sempre. Il suo gol al 63' ha permesso alla sua squadra di battere lanell'ultima giornata del girone e di conquistare, per la prima volta nella storia della nazionale, l'accesso alla fase ad eliminazione diretta di un Mondiale. La partita si è sbloccata nella ripresa, dopo un primo tempo equilibrato, con la Corea più propositiva, ma è stato l'ingresso del sudafricanoad innescare l'azione decisiva: assist perfetto per Maseko, che con un controllo di pregevole fattura e un sinistro sotto le gambe del difensore ha battuto il portiere coreano.Ilera arrivato a questoforte di sole tre partecipazioni, tutte concluse al primo turno: l'esordio del 1998 in, nel 2002 ine, soprattutto, l'edizione disputata in casa nel 2010, quando i 'Bafana Bafana' non riuscirono ad andare oltre il girone nemmeno da padroni di casa. Sedici anni di assenza dal torneo avevano poi reso ancora più amara quella ferita.

BLOEMFONTEIN, SUDAFRICA - 09 SETTEMBRE: Il Sudafrica si schiera prima della partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Sudafrica e Nigeria al Toyota Stadium il 09 settembre 2025 a Bloemfontein, Sudafrica. (Foto di Charl Lombard/Gallo Images/Getty Images)

Il secondo posto nel girone A regala al Sudafrica la sfida contro il Canada, una delle Nazionali ospitanti, nei Sedicesimi di finale in programma domenica 28 giugno. Per il Sudafrica si tratta già del miglior risultato mondiale di sempre: ogni partita aggiuntiva sarebbe semplicemente storia nuova da scrivere.

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